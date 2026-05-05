메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

조정식·박지원·김태년, 22대 후반기 국회의장 출사표

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
홍윤기 기자
홍윤기 기자
수정 2026-05-05 00:11
입력 2026-05-05 00:11
이미지 확대
조정식·박지원·김태년, 22대 후반기 국회의장 출사표
조정식·박지원·김태년, 22대 후반기 국회의장 출사표 22대 후반기 국회의장에 도전하는 더불어민주당 조정식(왼쪽부터·6선), 박지원(5선), 김태년(5선) 의원이 후보 등록일인 4일 국회에서 출마 기자회견을 하고 있다. 이들은 일제히 이재명 정부와 호흡을 맞춰 민생 경제를 책임지는 국회를 만들겠다는 포부를 밝혔다.
홍윤기 기자·연합뉴스


22대 후반기 국회의장에 도전하는 더불어민주당 조정식(왼쪽부터·6선), 박지원(5선), 김태년(5선) 의원이 후보 등록일인 4일 국회에서 출마 기자회견을 하고 있다. 이들은 일제히 이재명 정부와 호흡을 맞춰 민생 경제를 책임지는 국회를 만들겠다는 포부를 밝혔다.

홍윤기 기자·연합뉴스
2026-05-05 5면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기