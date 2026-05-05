이미지 확대 조정식·박지원·김태년, 22대 후반기 국회의장 출사표 22대 후반기 국회의장에 도전하는 더불어민주당 조정식(왼쪽부터·6선), 박지원(5선), 김태년(5선) 의원이 후보 등록일인 4일 국회에서 출마 기자회견을 하고 있다. 이들은 일제히 이재명 정부와 호흡을 맞춰 민생 경제를 책임지는 국회를 만들겠다는 포부를 밝혔다.

홍윤기 기자·연합뉴스

2026-05-05 5면

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22대 후반기 국회의장에 도전하는 더불어민주당 조정식(왼쪽부터·6선), 박지원(5선), 김태년(5선) 의원이 후보 등록일인 4일 국회에서 출마 기자회견을 하고 있다. 이들은 일제히 이재명 정부와 호흡을 맞춰 민생 경제를 책임지는 국회를 만들겠다는 포부를 밝혔다.홍윤기 기자·연합뉴스