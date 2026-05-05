정치 국회 조정식·박지원·김태년, 22대 후반기 국회의장 출사표 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/congress/2026/05/05/20260505005006 URL 복사 댓글 0 홍윤기 기자 수정 2026-05-05 00:11 입력 2026-05-05 00:11 이미지 확대 조정식·박지원·김태년, 22대 후반기 국회의장 출사표 22대 후반기 국회의장에 도전하는 더불어민주당 조정식(왼쪽부터·6선), 박지원(5선), 김태년(5선) 의원이 후보 등록일인 4일 국회에서 출마 기자회견을 하고 있다. 이들은 일제히 이재명 정부와 호흡을 맞춰 민생 경제를 책임지는 국회를 만들겠다는 포부를 밝혔다.홍윤기 기자·연합뉴스 22대 후반기 국회의장에 도전하는 더불어민주당 조정식(왼쪽부터·6선), 박지원(5선), 김태년(5선) 의원이 후보 등록일인 4일 국회에서 출마 기자회견을 하고 있다. 이들은 일제히 이재명 정부와 호흡을 맞춰 민생 경제를 책임지는 국회를 만들겠다는 포부를 밝혔다. 홍윤기 기자·연합뉴스 2026-05-05 5면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지