정치 국회 한자리에 모인 보수야권 수도권 광역후보 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/congress/2026/05/04/20260504500098 URL 복사 댓글 0 홍윤기 기자 수정 2026-05-04 13:47 입력 2026-05-04 13:47 이미지 확대 오세훈 국민의힘 서울시장 후보와 유정복 인천시장 후보, 조응천 개혁신당 경기도지사 후보가 4일 국회 의원회관에서 더불어민주당이 추진하는 ‘윤석열 정부 조작 수사·기소 의혹 특검법안’에 대한 대응 방안을 논의하기 위해 회동하고 있다. 2026.5.4 홍윤기 기자 이새날 서울시의원 “2026 한강 대학가요제, 잠원한강공원 유치 환영” 서울시의회 바로가기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보와 유정복 인천시장 후보, 조응천 개혁신당 경기도지사 후보가 4일 국회 의원회관에서 더불어민주당이 추진하는 ‘윤석열 정부 조작 수사·기소 의혹 특검법안’에 대한 대응 방안을 논의하기 위해 회동하고 있다. 홍윤기 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지