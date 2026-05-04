한자리에 모인 보수야권 수도권 광역후보

이미지 확대 오세훈 국민의힘 서울시장 후보와 유정복 인천시장 후보, 조응천 개혁신당 경기도지사 후보가 4일 국회 의원회관에서 더불어민주당이 추진하는 ‘윤석열 정부 조작 수사·기소 의혹 특검법안’에 대한 대응 방안을 논의하기 위해 회동하고 있다. 2026.5.4 홍윤기 기자

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오세훈 국민의힘 서울시장 후보와 유정복 인천시장 후보, 조응천 개혁신당 경기도지사 후보가 4일 국회 의원회관에서 더불어민주당이 추진하는 ‘윤석열 정부 조작 수사·기소 의혹 특검법안’에 대한 대응 방안을 논의하기 위해 회동하고 있다.홍윤기 기자