“조작기소 진실 드러나”… 민주, 특검법 발의

여당 “특검 수사 즉시 시작해야” 야당 “李 공소 취소 빌드업”

이미지 확대 삿대질 국회 30일 국회에서 열린 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 특별위원회’ 전체회의에서 여야 간사인 박성준(오른쪽) 더불어민주당 의원과 김형동 국민의힘 의원이 삿대질을 하며 언쟁을 벌이고 있다.



뉴스1

세줄 요약 민주당, 조작기소 의혹 특검법 국회 제출

대장동·대북송금 등 7개 사건 수사 대상

공소 취소 가능성 놓고 여야 정면 충돌

2026-05-01 1면

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더불어민주당이 30일 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건’ 국정조사를 마무리하자마자 특검법을 발의했다. 조작기소 특검은 대장동, 쌍방울 대북송금 등 이재명 대통령 관련 사건을 모두 들여다볼 전망이다. 일부 사건에 대해선 공소 취소가 이뤄질 수 있다는 관측이 나오면서 여야는 거센 공방을 벌였다.천준호 민주당 원내대표 직무대행은 이날 오후 국정조사특별위원회 위원들과 함께 국회 의안과를 찾아 ‘윤석열 정치검찰 조작기소 진상규명 특검법’을 제출했다. 국정조사 특별위원회가 민주당 주도로 결과 보고서를 채택한 뒤 곧바로 특검법 발의가 이뤄졌다.특검 수사 대상에는 국정조사가 다룬 대장동 및 위례 신도시 개발비리 의혹 사건, 대북송금 사건, 김용 전 민주연구원 부원장의 금품 수수 의혹 사건, 부동산 등 통계조작 의혹 사건, 서해 공무원 피격 사건 등 7개 사건이 모두 포함된다.국조특위 소속 민주당 의원들은 특검의 신속한 수사를 요구했다. 특위 위원장인 서영교 의원은 기자간담회에서 “국정조사에서 진실을 밝혀냈고 이제 다음 단계”라고 했고, 특위 여당 간사인 박성준 의원은 “지금은 특검을 바로 발족시켜서 수사가 신속하게 진행돼야 한다”고 했다.﻿이날 열린 국조특위 전체회의에선 공소 취소 권한을 놓고 여야가 충돌했다. 윤상현 국민의힘 의원은 국조특위 전체회의에서 “이 대표(이 대통령을 뜻함)와 그 측근 인사들에 대해서 공소 취하를 하겠다는 것”이라고 지적했고, 같은 당 이상휘 의원도 “공소 취소 ‘빌드업’을 하기 위한 일종의 오프닝 쇼”라고 비꼬았다.이에 이주희 민주당 의원은 “공소 취소는 국회가 하는 것이 아니니 그런 말씀 하지 말라”고 맞받았고, 같은 당 이건태 의원도 “결과보고서가 역사의 증거로서 남을 것”이라고 했다.특위는 또 국조 기간 청문회에 출석한 증인 중 31명을 위증 등의 혐의로 고발하기로 했다. 쌍방울 김성태 전 회장과 방용철 전 부회장도 고발 대상에 포함됐다. 민주당은 김 전 회장은 검찰 회유 정황으로 거론되는 ‘연어 술파티’와 관련, “술을 먹지 않았다”고 진술한 점을 위증으로 봤다. 방 전 부회장에 대해선 ‘필리핀에 리호남이 있었다’는 취지로 진술한 점이 위증이라고 판단했다.대북 송금 사건을 수사했던 박상용 검사도 증인선서 거부 등의 이유로 이름을 올렸다. 이에 박 검사는 페이스북에 “국회가 기어이 ‘특검에 의한 공소 취소’를 하려 한다”면서 “국민의 대표인 국회가, 국민이 가진 법치주의를 빼앗고 부수려 한다”고 주장했다.국민의힘은 민주당 주도의 공소 취소 특검을 ‘셀프 사면’이라고 비판하며 “하늘이 두 쪽 나도 이재명은 유죄”라고 했다. 장동혁 대표는 페이스북에 특검 도입과 관련해 “‘대통령 이재명’이 특검을 임명해서, ‘피고인 이재명’의 공소 취소를 맡기겠다는 것”이라며 “권불십년(권세가 십 년을 넘기지 못한다는 뜻), 이재명 공소 취소에 가담한 사람들 모두 감옥에 가는 날이 올 것”이라고 했다.송언석 원내대표는 최고위원회의에서 “‘이재명 유죄 입증 자폭 국정조사’는 조작 기소 따위는 존재하지 않았다는 것을 확실히 증명했지만 민주당은 계속 생떼를 쓰면서 공소 취소 특검이라는 다음 스텝으로 넘어가고 있다”고 지적했다. 국조특위 소속 국민의힘 의원들도 기자회견을 열고 “진실을 덮으려는 자들의 거짓 증언이 국회 조사권을 무력화하고 대한민국의 사법 정의를 훼손한 것에 대해 끝까지 책임을 물을 것”이라고 했다.강윤혁·곽진웅 기자