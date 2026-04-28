김성태 “그분께 누가 돼 죄송… 뵌 적도, 받은 것도 없다”

국조특위 종합 청문회

세줄 요약 김성태, 이재명 대통령 공범 관계 재차 부인

검찰이 가족·동료 17명 구속하며 압박 주장

주가조작·연어 술 파티 의혹도 전면 반박

이미지 확대 쌍방울 대북송금 사건의 핵심 당사자인 김성태(오른쪽) 전 쌍방울 회장이 28일 국회에서 열린 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 특별위원회’ 종합청문회에 증인으로 출석해 특위 위원들의 질문에 답하고 있다.

홍윤기 기자

2026-04-29 8면

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쌍방울 대북송금 사건의 핵심 당사자인 김성태 전 쌍방울 회장은 28일 이재명 대통령과의 공범 관계를 재차 부인했다. 이 대통령을 ‘그분’으로 지칭하며 “누가 돼 죄송스럽다”는 발언도 했다.김 전 회장은 이날 ‘국회 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹사건 진상규명 국정조사 특별위원회’ 종합 청문회에서 “실명을 거론하는 것은 그렇고, 그분에 대한 것은 제가 본 적도 없고, 대가를 받은 것도 없고, 상대를 안 했기 때문에 공범 관계를 부인했다”고 밝혔다.그는 또 “제가 정말 존경하고 지지했던 분도 계셨는데 이 못난 저 때문에 누가 돼서 그 부분은 정말 죄송스럽게 생각한다”며 “속죄도 하고 있고 저 자신도 창피하다”고 말했다. 그러면서 “‘그분’은 제 평생 마음속 영웅이었다”고 했다. 이를 두고 여권에선 이 대통령을 향한 발언이란 해석이 나왔다.김 전 회장은 ‘사건 당시 이 대통령을 만난 적 있느냐’는 윤상현 국민의힘 의원 질문에 “없다”고 답했고, 이후 박선원 더불어민주당 의원의 같은 질문에서도 이를 재확인했다.김 전 회장은 또 ‘실제 검찰의 목표는 누구였냐’는 취지의 전용기 민주당 의원의 질문에는 “성함을 말씀드리는 것은 부적절한 것 같고 그 분이라고만 지칭하겠다”고 했다.김 전 회장은 ‘윤석열 정권 정치검찰로부터 어떤 수준의 압박을 받았는지 이야기해달라’는 이건태 민주당 의원의 질의에는 “제가 나이 어린 검사들이 압박한다고 해서 거기에 휘둘리거나 그런 사람이 아니다”라고 답했다. 이어 “근데 (검찰이) 제 가족, 동료들 등 17명 가까운 사람들을 구속했다”며 “친동생, 여동생 남편, 사촌 형, 30년 같이 했던 동료들 전부 다 잡아넣었다”고 말했다.김 전 회장은 쌍방울 주가조작 의혹과 관련해 “사실이 아닌 것을 자꾸 말씀하시니까 제가 인정을 못 하는 거 아니냐”고 반박했다. ‘연어 술 파티’ 의혹에 대해서도 “술을 안 먹었는데 먹었다고 할 수는 없지 않냐”면서 “정확히 술 안 먹었다”고 선을 그었다.김 전 회장은 경기도의 북한 스마트팜 지원 사업비 500만 달러와 당시 도지사였던 이 대통령의 방북 비용 300만 달러를 북한 측에 대신 지급했다는 혐의 등으로 구속기소돼 재판받고 있다.특위는 오는 30일 전체회의를 열고 국정조사 결과 보고서 채택 및 불출석·위증 증인 고발 등을 의결할 방침이다. 민주당은 국정조사 이후 특검법 발의 절차에 돌입할 것으로 보인다.강윤혁 기자