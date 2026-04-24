정치 국회 여당 보이콧, 반쪽 국방위 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/congress/2026/04/24/20260424004004 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2026-04-24 02:20 입력 2026-04-24 02:20 이미지 확대 여당 보이콧, 반쪽 국방위 국회 국방위원회 소속 국민의힘 의원들이 23일 전체회의에 참석한 가운데 회의실 좌석 대부분이 비어 있다. 이날 회의에 더불어민주당 의원들과 부처 장관들은 참석하지 않았다.안주영 전문기자 국회 국방위원회 소속 국민의힘 의원들이 23일 전체회의에 참석한 가운데 회의실 좌석 대부분이 비어 있다. 이날 회의에 더불어민주당 의원들과 부처 장관들은 참석하지 않았다. 안주영 전문기자 2026-04-24 4면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지