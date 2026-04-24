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여당 보이콧, 반쪽 국방위

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안주영 기자
안주영 기자
수정 2026-04-24 02:20
입력 2026-04-24 02:20
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여당 보이콧, 반쪽 국방위
여당 보이콧, 반쪽 국방위 국회 국방위원회 소속 국민의힘 의원들이 23일 전체회의에 참석한 가운데 회의실 좌석 대부분이 비어 있다. 이날 회의에 더불어민주당 의원들과 부처 장관들은 참석하지 않았다.
안주영 전문기자


국회 국방위원회 소속 국민의힘 의원들이 23일 전체회의에 참석한 가운데 회의실 좌석 대부분이 비어 있다. 이날 회의에 더불어민주당 의원들과 부처 장관들은 참석하지 않았다.

안주영 전문기자
2026-04-24 4면
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