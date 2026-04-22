정치 국회 [포토] 민주당, 선상 최고위원회의 개최 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/congress/2026/04/22/20260422500092 URL 복사 댓글 0 수정 2026-04-22 10:51 입력 2026-04-22 10:49 1/ 7 이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표가 22일 경남 통영시 욕지도에서 탑승한 여객선에서 열린 선상 최고위원회의에서 속개 선언을 하고 있다. 2026.4.22 연합뉴스 이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표(오른쪽)가 22일 경남 통영시 욕지도에서 탑승한 여객선에서 열린 선상 최고위원회의에 참석, 김경수 경남도지사 후보와 대화하고 있다. 2026.4.22 연합뉴스 이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표가 22일 경남 통영시 욕지도에서 탑승한 여객선에서 열린 선상 최고위원회의에 참석해 여객선 출발을 기다리고 있다. 2026.4.22 연합뉴스 이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표가 22일 경남 통영시 욕지도에서 탑승한 여객선에서 열린 선상 최고위원회의에 참석해 여객선 출발을 기다리고 있다. 2026.4.22 연합뉴스 이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표가 22일 경남 통영시 욕지도에서 탑승한 여객선에서 열린 선상 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 2026.4.22 연합뉴스 이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표가 22일 경남 통영시 욕지도에서 탑승한 여객선에서 열린 선상 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 2026.4.22 연합뉴스 이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표가 22일 경남 통영시 욕지도에서 탑승한 여객선에서 열린 선상 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 2026.4.22 연합뉴스 더불어민주당 정청래 대표가 22일 경남 통영시 욕지도에서 탑승한 여객선에서 열린 선상 최고위원회의에서 속개를 선언하고 있다. 배 위에서 이뤄지는 현장 최고위는 이번이 처음이다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지