[포토] 민주당, 선상 최고위원회의 개최

1 / 7 이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표가 22일 경남 통영시 욕지도에서 탑승한 여객선에서 열린 선상 최고위원회의에서 속개 선언을 하고 있다. 2026.4.22 연합뉴스

이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표(오른쪽)가 22일 경남 통영시 욕지도에서 탑승한 여객선에서 열린 선상 최고위원회의에 참석, 김경수 경남도지사 후보와 대화하고 있다. 2026.4.22 연합뉴스

이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표가 22일 경남 통영시 욕지도에서 탑승한 여객선에서 열린 선상 최고위원회의에 참석해 여객선 출발을 기다리고 있다. 2026.4.22 연합뉴스

이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표가 22일 경남 통영시 욕지도에서 탑승한 여객선에서 열린 선상 최고위원회의에 참석해 여객선 출발을 기다리고 있다. 2026.4.22 연합뉴스

이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표가 22일 경남 통영시 욕지도에서 탑승한 여객선에서 열린 선상 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 2026.4.22 연합뉴스

이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표가 22일 경남 통영시 욕지도에서 탑승한 여객선에서 열린 선상 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 2026.4.22 연합뉴스

이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표가 22일 경남 통영시 욕지도에서 탑승한 여객선에서 열린 선상 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 2026.4.22 연합뉴스

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더불어민주당 정청래 대표가 22일 경남 통영시 욕지도에서 탑승한 여객선에서 열린 선상 최고위원회의에서 속개를 선언하고 있다.배 위에서 이뤄지는 현장 최고위는 이번이 처음이다.온라인뉴스부