與 “尹정부, 공무원 피격 포렌식 463건” 野 “文정부 무책임”

고성 오간 국조특위 청문회

이미지 확대 국민의힘 위원들이 21일 국회 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명’ 국정조사특별위원회에서 열린 서해 공무원 피격·통계조작·‘윤석열 명예훼손’ 허위보도 조작기소 의혹 사건에 대한 청문회에서 서영교 위원장의 의사 진행에 항의하고 있다. 2026.4.21.

연합뉴스

2026-04-22 8면

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국회 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작 기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회’는 21일 서해 공무원 피격·통계 조작·‘윤석열 명예훼손’ 허위 보도 조작 기소 의혹 사건 청문회를 열고 공방을 벌였다. 더불어민주당은 윤석열 정부의 하명에 의한 조작 기소와 과도한 감사를 주장한 반면, 국민의힘은 서해 공무원 피격 사건 당시 문재인 정부의 무책임을 지적했다.박선원 민주당 의원은 “서해 공무원 피격 사건을 2022년 5월 24일 국가안전보장회의의 첫 공식 의제로 삼은 것 자체가 윤석열 전 대통령의 특별지시 하명 없이는 불가능한 것”이라고 지적했다. 민주당 소속 서영교 위원장도 “서해 공무원 피격 사건 관련 감사원의 디지털 포렌식 횟수가 총 463건”이라면서 “유병호 사단 등 윤석열 정권하의 감사원이 포렌식을 거의 압박과 협박으로 했다”고 했다.반면 나경원 국민의힘 의원은 “서해 공무원 사건은 국가가 해야 할 일을 안 했다는 것을 보여준다”면서 “발견 시점으로부터 약 8시간 이후에 사살되고 소각될 때까지 우리 국가는 아무런 일을 하지 않았다”고 비판했다. 윤상현 국민의힘 의원도 “당시 조류 방향이 역방향이었다. 자진 월북할 수 없다”면서 “자진 월북으로 몰아간 사람은 추정하건대 국가안보실과 해경청장”이라고 주장했다.문재인 정부 부동산 통계 조작 의혹 수사 과정에서 검찰이 사건 관계자 간 메신저 대화 내용을 발췌하는 방식으로 증거를 조작했다는 주장도 제기됐다. 반면 당시 수사 검사인 이상윤 서울중앙지검 형사3부 검사는 이주희 민주당 의원의 관련 질문에 “감사원 문답 조사에서 전부 다 제시가 됐다”고 답했다.유병호 전 감사원 사무총장은 이날 오전 불출석한 후 동행명령장이 채택돼 오후 증인으로 출석했다. 이날 여야는 의사진행발언 과정에서도 고성을 주고받았다. 국민의힘은 서해 공무원 피격 사건 당시 국가정보원 기획조정실장이었던 박 의원이 국감국조법상 제척·회피 대상이라고 주장했다.반면 박 의원은 “기조실장이라고 모든 걸 다 아는 자리가 아니다”라고 반박하면서 “(국민의힘) 이들은 내란동조 핵심 세력이고 내란의 시작인 서해 피격 사건을 동조하고 이 증인들과 모의한 사람들”이라고 목소리를 높였다.한편 국민의힘 소속 특위 의원들은 이날 이종석 국정원장, 정용환 서울고검장 대행, 조경식 KH그룹 부회장, 이화영 전 경기도 평화부지사, 남욱 변호사, 국정원 직원 김모씨 등 6명을 국회 증언·감정법 위반(위증) 혐의로 고발하겠다고 밝혔다.강윤혁·박효준 기자