중동 위기 극복을 위한 고통 분담 주유소-정유사 사회적대화 상생 협약식

이미지 확대 한병도 더불어민주당 원내대표 등 참석자들이 9일 국회에서 열린 중동 위기 극복을 위한 고통 분담 주유소-정유사 사회적대화 상생 협약식에서 협약서를 들고 기념 촬영을 하고 있다. 2026.4.9 안주영 전문기자

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한병도 더불어민주당 원내대표 등 참석자들이 9일 국회에서 열린 중동 위기 극복을 위한 고통 분담 주유소-정유사 사회적대화 상생 협약식에서 협약서를 들고 기념 촬영을 하고 있다.안주영 전문기자