정치 국회 중동 위기 극복을 위한 고통 분담 주유소-정유사 사회적대화 상생 협약식 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/congress/2026/04/09/20260409500085 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2026-04-09 11:06 입력 2026-04-09 11:06 이미지 확대 한병도 더불어민주당 원내대표 등 참석자들이 9일 국회에서 열린 중동 위기 극복을 위한 고통 분담 주유소-정유사 사회적대화 상생 협약식에서 협약서를 들고 기념 촬영을 하고 있다. 2026.4.9 안주영 전문기자 한병도 더불어민주당 원내대표 등 참석자들이 9일 국회에서 열린 중동 위기 극복을 위한 고통 분담 주유소-정유사 사회적대화 상생 협약식에서 협약서를 들고 기념 촬영을 하고 있다. 안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지