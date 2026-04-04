[포토] 국회 봄 소풍

1 / 7 이미지 확대 국회 개방, ‘봄 소풍 오세요’ 봄철을 맞아 국민에게 국회 공간을 개방하고, 도심 속에서 휴식과 문화 체험 기회를 제공하기 위해 4일 개막한 국회 봄 소풍 행사에서 시민들이 국회에서 다양한 행사를 즐기고 있다. 2026.4.4 연합뉴스

이미지 확대 우원식 국회의장, ‘국회 찾은 아이들 손 잡고’ 우원식 국회의장이 봄철을 맞아 국민에게 국회 공간을 개방하고, 도심 속에서 휴식과 문화 체험 기회를 제공하기 위해 4일 개막한 국회 봄 소풍 행사에서 아이들 손을 잡고 걷고 있다. 2026.4.4 연합뉴스

이미지 확대 국회 찾은 시민들과 기념 사진 찍는 우원식 국회의장 우원식 국회의장이 봄철을 맞아 국민에게 국회 공간을 개방하고, 도심 속에서 휴식과 문화 체험 기회를 제공하기 위해 4일 개막한 국회 봄 소풍 행사에서 시민들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.4.4 연합뉴스

이미지 확대 국회 찾은 시민들과 기념 사진 찍는 우원식 국회의장 우원식 국회의장이 봄철을 맞아 국민에게 국회 공간을 개방하고, 도심 속에서 휴식과 문화 체험 기회를 제공하기 위해 4일 개막한 국회 봄 소풍 행사에서 시민들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.4.4 연합뉴스

이미지 확대 우원식 국회의장, “그날 여기서” 우원식 국회의장이 국회 개방 행사가 열린 4일 ‘12.3 비상계엄 다크투어’에 참여한 시민들에게 당시 국회에 진입하기 위해 월담했던 장소에 대해 설명하고 있다. 2026.4.4 연합뉴스

이미지 확대 국회 봄 소풍 봄철을 맞아 국민에게 국회 공간을 개방하고, 도심 속에서 휴식과 문화 체험 기회를 제공하기 위해 4일 개막한 국회 봄 소풍 행사에서 퓨전 국악 버스킹 공연이 펼쳐지고 있다. 2026.4.4 연합뉴스

이미지 확대 국회 봄 소풍봄철을 맞아 국민에게 국회 공간을 개방하고, 도심 속에서 휴식과 문화 체험 기회를 제공하기 위해 4일 개막한 국회 봄 소풍 행사에서 퓨전 국악 버스킹 공연이 펼쳐지고 있다. 2026.4.4 연합뉴스

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봄철을 맞아 국민에게 국회 공간을 개방하고, 도심 속에서 휴식과 문화 체험 기회를 제공하기 위해 4일 개막한 국회 봄 소풍 행사에서 시민들이 국회에서 다양한 행사를 즐기고 있다.온라인뉴스부