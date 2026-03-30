7월 세제개편에 ‘부동산 보유세 인상’? 진성준 “가능성 상당해”

“대통령, 투기 목적 보유에 부담 져야 한다는 입장”

이미지 확대 석유화학 업계 간담회서 발언하는 진성준 예결위원장 국회 예산결산특별위원장인 더불어민주당 진성준 의원이 19일 국회의원회관에서 민주당 을지로위원회가 연 석유화학 업계 간담회에 참석해 발언하고 있다. 2026.3.19 연합뉴스

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7월 세제 개편안에 부동산 보유세 인상이 포함될 것이라는 관측이 나오는 가운데, 진성준 더불어민주당 의원이 “포함될 가능성이 상당하다”고 내다봤다.국회 재정경제기획위원인 진 의원은 30일 YTN 라디오 ‘장성철의 뉴스명당’에 출연해 “정부는 최후수단이라는 입장을 견지하고 있다”면서 이같이 밝혔다.진 의원은 “(이재명 대통령이) 정부의 정책을 믿는 분들이 손해를 보는 일이 있어서는 안 된다는 의지를 강하게 피력했다”며 “(이 대통령이) 불필요한 주택을 (투기 목적으로) 보유하는 데 따른 부담을 마땅히 져야 한다는 입장을 견지하고 있다”고 설명했다.6월 치러지는 지방선거 이후에 보유세 개편 카드를 떠내드는 것에 정무적 판단이 작용한 게 아니냐는 질문에 진 의원은 “선거를 생각해서라도 부동산 문제는 확실하게 정리하는 것이 필요하다는 입장을 견지해왔다”면서도 “당으로서는 (지선을 앞두고) 변수를 만들고 싶지 않을 것”이라고 답했다.앞서 이 대통령은 지난 24일 엑스에 올린 글에서 ‘선진국 주요 도시 보유세, 우리나라와 비교하면?’이라는 제목의 기사를 링크한 뒤 “저도 궁금했습니다”라고 짧게 적었다.최근 이 대통령이 엑스 등을 통해 부동산 정책과 관련한 자신감을 내비치면서, 일각에서는 정부가 보유세 인상을 검토하는 게 아니냐는 관측이 나왔다. 이에 대해 강유정 청와대 대변인은 이날 브리핑에서 “세계 각국의 보유세 현황에 대해 소개하는 차원이었던 듯하다”라고 설명했다.앞서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 전날 KBS 1TV ‘일요진단 라이브’에 출연해 “정책을 다 써도 안 될 경우 최후 수단으로 부동산 세제도 볼 수밖에 없다는 게 이 대통령 발언의 취지”라며 “다양한 의견을 듣고 있고 결정된 것이 없다”고 밝혔다.김소라 기자