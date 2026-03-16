[포토] ‘민주당 없는’ 법사위…정회 선포

1 / 7 이미지 확대 민주당 없는 법사위…정회 선포 16일 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의가 민주당 위원들이 불참해 자리가 비어 있다. 국민의힘의 코로나19 백신 부작용 관련 현안 질의 요구를 두고 여야 합의가 이뤄지지 않아 안건이 확정되지 않은 가운데 회의가 열렸고 추미애 위원장은 의사일정 협의를 이유로 정회를 선언했다. 2026.3.16 연합뉴스

이미지 확대 법사위 정회…긴급 기자회견 연 야당 측 법사위원들 국민의힘 법사위원들이 16일 국회에서 코로나19 이물질 백신 감사원 감사 결과 현안 질의와 관련해 긴급 기자회견을 하고 있다. 2026.3.16 연합뉴스

이미지 확대 정회 선포하는 추미애 위원장 16일 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 추미애 법사위원장이 정회를 선포하고 있다. 이날 회의는 국민의힘이 코로나19 백신 부작용 관련 현안 질의를 요구했지만 여야 간 합의가 이뤄지지 않아 안건이 확정되지 않은 상태로 열렸다. 2026.3.16 연합뉴스

이미지 확대 항의하는 국민의힘 법사위원들 국민의힘 법사위원들이 16일 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 추미애 법사위원장의 정회 선포에 항의하고 있다. 국민의힘의 코로나19 백신 부작용 관련 현안 질의 요구를 두고 여야 합의가 이뤄지지 않아 안건이 확정되지 않은 가운데 회의가 열렸고 추미애 위원장은 의사일정 협의를 이유로 정회를 선언했다. 2026.3.16 연합뉴스

이미지 확대 정회 선포하고 회의장 나서는 추미애 위원장 16일 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 추미애 법사위원장이 정회를 선포한 뒤 회의실을 나서고 있다. 이날 회의는 국민의힘이 코로나19 백신 부작용 관련 현안 질의를 요구했지만 여야 간 합의가 이뤄지지 않아 안건이 확정되지 않은 상태로 열렸다. 2026.3.16 연합뉴스

이미지 확대 국회 법사위 전체회의 정회 16일 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 추미애 위원장이 정회 선포 후 이석한 가운데 국민의힘 법사위원들이 항의하고 있다. 국민의힘의 코로나19 백신 부작용 관련 현안 질의 요구를 두고 여야 합의가 이뤄지지 않아 안건이 확정되지 않은 가운데 회의가 열렸고 추미애 위원장은 의사일정 협의를 이유로 정회를 선언했다. 연합뉴스

이미지 확대 국회 법사위 정회…회의실 나서는 야당 법사위원들국민의힘 곽규택 의원을 비롯한 야당 측 법사위원들이 16일 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의가 정회되자 회의실을 나서고 있다. 이날 회의는 국민의힘이 코로나19 백신 부작용 관련 현안 질의를 요구했지만 여야 간 합의가 이뤄지지 않아 안건이 확정되지 않은 상태로 열렸다. 2026.3.16 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

16일 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의가 민주당 위원들이 불참해 자리가 비어 있다.국민의힘의 코로나19 백신 부작용 관련 현안 질의 요구를 두고 여야 합의가 이뤄지지 않아 안건이 확정되지 않은 가운데 회의가 열렸고 추미애 위원장은 의사일정 협의를 이유로 정회를 선언했다.온라인뉴스부