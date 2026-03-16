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[포토] ‘민주당 없는’ 법사위…정회 선포

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수정 2026-03-16 15:30
입력 2026-03-16 15:30
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16일 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의가 민주당 위원들이 불참해 자리가 비어 있다.



국민의힘의 코로나19 백신 부작용 관련 현안 질의 요구를 두고 여야 합의가 이뤄지지 않아 안건이 확정되지 않은 가운데 회의가 열렸고 추미애 위원장은 의사일정 협의를 이유로 정회를 선언했다.

온라인뉴스부
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