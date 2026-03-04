안철수 “이란 다음은 북한…‘참수작전’ 선봉 707특임단 중요”

이미지 확대 국민의힘 안철수 당대표 후보가 17일 오후 서울 여의도 KBS에서 진행된 ‘당대표 후보자 TV토론회’ 참석해 시작을 기다리고 있다. 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

안철수 국민의힘 의원이 “이란 문제가 해결되면 다음은 북한”이라면서 “(도널드 트럼프 미국 대통령이) 말뿐인 비핵화가 아니라 김정은 지도부를 물리적으로 교체할 가능성도 있을 수 있다”고 말했다.안 의원은 4일 소셜미디어(SNS)를 통해 “그린란드 병합 시도, 베네수엘라 대통령 마두로 포획, 멕시코 마약왕 엘 멘초 사살에 이어 미국은 이란을 전격 공습해 이란 최고지도자 하메네이를 제거했다”며 “이처럼 미국은 군사력을 동원하는 국제정치를 펼치고 있는데 대북정책 또한 이 흐름에서 자유롭지 않다”고 했다.특히 안 의원은 만일을 대비해 우리 군 최정예 부대인 707특임단 위상을 다시 북돋아 줄 필요가 있다고 주장했다.그는 “707특임단이 위상을 회복해 전투력을 완비하는 그 자체만으로 우리는 북한을 압박할 군사적 대안을 손에 쥐고 대화 창구를 열리게 하는 등 주도권을 쥘 수 있다”고 했다.이어 “참수작전을 직접 수행할 707특임단은 12·3 비상계엄에 투입됐다는 오명으로 부대원의 자부심이 무너지는 등 만신창이가 됐다”며 “지금부터라도 707특임단에 씌워진 계엄의 오명을 벗겨내자”고 했다.707특임단은 12·3 비상계엄 발령 때 국회 봉쇄 지시를 받고 투입됐다. 당시 707특임단장 김현태 대령은 특전사를 이끌고 헌법기관인 국회 기능 마비를 노렸다는 이유 등으로 파면됐다.문경근 기자