의원총회서 대화하는 정청래·한병도

이미지 확대 더불어민주당 정청래(오른쪽) 대표와 한병도 원내대표가 24일 국회에서 열린 의원총회에서 회의 자료를 함께 보며 이야기를 나누고 있다.

홍윤기 기자

2026-02-25 5면

