메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

의원총회서 대화하는 정청래·한병도

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
홍윤기 기자
홍윤기 기자
수정 2026-02-25 00:04
입력 2026-02-25 00:04
이미지 확대
더불어민주당 정청래(오른쪽) 대표와 한병도 원내대표가 24일 국회에서 열린 의원총회에서 회의 자료를 함께 보며 이야기를 나누고 있다. 홍윤기 기자
더불어민주당 정청래(오른쪽) 대표와 한병도 원내대표가 24일 국회에서 열린 의원총회에서 회의 자료를 함께 보며 이야기를 나누고 있다.
홍윤기 기자


정청래(오른쪽) 더불어민주당 대표와 한병도 원내대표가 24일 국회에서 열린 의원총회에서 회의 자료를 함께 보며 이야기를 나누고 있다.

홍윤기 기자
2026-02-25 5면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기