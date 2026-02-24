이미지 확대 국힘 필리버스터 돌입… 민주는 퇴장 윤한홍 국민의힘 의원이 24일 국회 본회의에서 기업의 자사주 소각을 의무화하는 내용의 상법 개정안에 대한 필리버스터(무제한 토론)를 시작하자 더불어민주당 의원들이 퇴장하고 있다.

안주영 전문기자

2026-02-25 4면

