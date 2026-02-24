정치 국회 국힘 필리버스터 돌입… 민주는 퇴장 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/congress/2026/02/25/20260225004003 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2026-02-24 18:11 입력 2026-02-24 18:11 이미지 확대 국힘 필리버스터 돌입… 민주는 퇴장 윤한홍 국민의힘 의원이 24일 국회 본회의에서 기업의 자사주 소각을 의무화하는 내용의 상법 개정안에 대한 필리버스터(무제한 토론)를 시작하자 더불어민주당 의원들이 퇴장하고 있다.안주영 전문기자 윤한홍 국민의힘 의원이 24일 국회 본회의에서 기업의 자사주 소각을 의무화하는 내용의 상법 개정안에 대한 필리버스터(무제한 토론)를 시작하자 더불어민주당 의원들이 퇴장하고 있다. 안주영 전문기자 2026-02-25 4면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지