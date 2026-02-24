고개 숙인 강선우 의원

이미지 확대 공천헌금 의혹으로 구속영장이 청구된 강선우 무소속 의원이 24일 국회에서 열린 제432회국회(임시회) 8차 본회의에서 신상발언 전 인사하고 있다. 2026.2.24 홍윤기 기자

공천헌금 의혹으로 구속영장이 청구된 강선우 무소속 의원이 24일 국회에서 열린 제432회국회(임시회) 8차 본회의에서 신상발언 전 인사하고 있다.이날 국회 본회의에 상정된 강 의원의 체포동의안은 재석의원 263명 중 찬성 164명, 반대 87명, 기권 3명, 무효 9명으로 가결됐다.홍윤기 기자