정치 국회 고개 숙인 강선우 의원 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/congress/2026/02/24/20260224500250 URL 복사 댓글 0 홍윤기 기자 수정 2026-02-24 16:56 입력 2026-02-24 16:56 이미지 확대 공천헌금 의혹으로 구속영장이 청구된 강선우 무소속 의원이 24일 국회에서 열린 제432회국회(임시회) 8차 본회의에서 신상발언 전 인사하고 있다. 2026.2.24 홍윤기 기자 공천헌금 의혹으로 구속영장이 청구된 강선우 무소속 의원이 24일 국회에서 열린 제432회국회(임시회) 8차 본회의에서 신상발언 전 인사하고 있다. 이날 국회 본회의에 상정된 강 의원의 체포동의안은 재석의원 263명 중 찬성 164명, 반대 87명, 기권 3명, 무효 9명으로 가결됐다.홍윤기 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지