정청래 더불어민주당 대표가 10일 국회에서 조국혁신당과의 합당 논의를 주제로 비공개로 열린 의원총회장을 나오고 있다. 2026.2.10 안주영 전문기자 [속보] 정청래 "지방선거前 합당 논의 중단…혁신당에 통합추진위 구성 제안"[속보] 정청래 "지선 후 통합추진준비위 중심 혁신당과 통합 추진"김소라 기자