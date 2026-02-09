민주당 최고위원회의 ‘불편한 동석’

이미지 확대 정청래 더불어민주당 대표와 이언주·이성윤 최고위원 등이 9일 국회에서 열린 최고위원회의에서 동료 의원의 발언을 듣고 있다. 한편 이성윤 최고위원은 2차 종합특검 후보와 관련해 ‘쌍방울 불법 대북송금 의혹’ 사건 당시 김성태 전 쌍방울 회장 변호인 추천을 둘러싼 논란에 휩싸였다. 2026.2.9 홍윤기 기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

정청래 더불어민주당 대표와 이언주·이성윤 최고위원 등이 9일 국회에서 열린 최고위원회의에서 동료 의원의 발언을 듣고 있다. 한편 이 최고위원은 2차 종합특검 후보와 관련해 ‘쌍방울 불법 대북송금 의혹’ 사건 당시 김성태 전 쌍방울 회장 변호인 추천을 둘러싼 논란에 휩싸였다.홍윤기 기자