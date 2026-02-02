이미지 확대 2월 임시국회 첫날 2일 국회에서 열린 제432회 임시국회 개회식에서 국회의원들이 국민의례를 하고 있다. 2월 임시국회에서는 이날 개회식을 시작으로 3일 한병도 더불어민주당 원내대표, 4일 장동혁 국민의힘 대표의 교섭단체 대표 연설에 이어 9일부터 사흘간 대정부 질문이 진행될 예정이다.

안주영 전문기자

2026-02-03 5면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2일 국회에서 열린 제432회 임시국회 개회식에서 국회의원들이 국민의례를 하고 있다. 2월 임시국회에서는 이날 개회식을 시작으로 3일 한병도 더불어민주당 원내대표, 4일 장동혁 국민의힘 대표의 교섭단체 대표 연설에 이어 9일부터 사흘간 대정부 질문이 진행될 예정이다.안주영 전문기자