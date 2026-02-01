‘친명’ 한준호 “정청래, 조국혁신당과 합당 멈춰달라”

한준호 더불어민주당 의원이 조국혁신당과의 합당을 제안한 정청래 대표를 향해 “여기서 멈춰야 한다”고 촉구했다.
친명(친이재명)계인 한 의원은 1일 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “지금 당이 당원과 국민께 보여드려야 할 모습은 내부 갈등이 아니라 책임. 속도가 아니라 신뢰다. 이재명 정부의 성공을 묵묵히 뒷받침하는 정치”라며 이같이 밝혔다.
이어 “저는 통합의 가치를 부정하지 않고 민주 진영이 힘을 모아야 한다는 데 저 역시 공감한다”면서도 “그러나 분명히 말씀드릴 수 있는 점이 있다. 충분한 숙의 없는 통합은 결코 통합으로 완성되지 않는다. 또 다른 분열의 시작이 될 수 있다”고 말했다.
한 의원은 “합당이 전국적 지방선거 승리에 도움이 된다는 객관적인 근거와 지표는 무엇인지, 후보연대·정책연대 등 다양한 협력 방식이 있음에도 왜 반드시 합당이어야 하는지, 왜 지금이어야 하는지” 등 질문에 당이 함께 답해야 한다고 지적했다.
또 “합당과 관련해 당내에서도 의견이 충분히 모아졌다고 보기 어렵다”면서 “일반 국민, 특히 중도층의 우려 역시 신중하게 살펴볼 필요가 있다”고 강조했다.
한 의원은 그러면서 “합당 제안은 깔끔하게 거둬들이고 우리가 지금 가장 잘해야 할 일에 힘을 모으자”고 요구했다.
아울러 정 대표가 앞서 청와대와의 교감을 거쳐 합당을 추진한 것이라는 취지로 의원들에게 설명한 데 대해선 “(합당) 근거로 대통령을 언급하는 것은 매우 부적절하다”고 꼬집었다.
이정수 기자
