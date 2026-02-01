‘친명’ 한준호 “정청래, 조국혁신당과 합당 멈춰달라”

이미지 확대 한준호 더불어민주당 의원이 1일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 정청래 대표에게 조국혁신당과의 합당 제안 중단을 요청하고 있다. 2026.2.1 뉴시스

이미지 확대 한준호 더불어민주당 의원이 1일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 정청래 대표에게 조국혁신당과의 합당 제안 중단을 요청하고 있다. 2026.2.1 뉴시스

한준호 더불어민주당 의원이 조국혁신당과의 합당을 제안한 정청래 대표를 향해 “여기서 멈춰야 한다”고 촉구했다.친명(친이재명)계인 한 의원은 1일 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “지금 당이 당원과 국민께 보여드려야 할 모습은 내부 갈등이 아니라 책임. 속도가 아니라 신뢰다. 이재명 정부의 성공을 묵묵히 뒷받침하는 정치”라며 이같이 밝혔다.이어 “저는 통합의 가치를 부정하지 않고 민주 진영이 힘을 모아야 한다는 데 저 역시 공감한다”면서도 “그러나 분명히 말씀드릴 수 있는 점이 있다. 충분한 숙의 없는 통합은 결코 통합으로 완성되지 않는다. 또 다른 분열의 시작이 될 수 있다”고 말했다.한 의원은 “합당이 전국적 지방선거 승리에 도움이 된다는 객관적인 근거와 지표는 무엇인지, 후보연대·정책연대 등 다양한 협력 방식이 있음에도 왜 반드시 합당이어야 하는지, 왜 지금이어야 하는지” 등 질문에 당이 함께 답해야 한다고 지적했다.또 “합당과 관련해 당내에서도 의견이 충분히 모아졌다고 보기 어렵다”면서 “일반 국민, 특히 중도층의 우려 역시 신중하게 살펴볼 필요가 있다”고 강조했다.한 의원은 그러면서 “합당 제안은 깔끔하게 거둬들이고 우리가 지금 가장 잘해야 할 일에 힘을 모으자”고 요구했다.아울러 정 대표가 앞서 청와대와의 교감을 거쳐 합당을 추진한 것이라는 취지로 의원들에게 설명한 데 대해선 “(합당) 근거로 대통령을 언급하는 것은 매우 부적절하다”고 꼬집었다.이정수 기자