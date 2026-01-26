中, 이해찬 前총리 애도…“한중 관계 발전에 적극 기여”

이미지 확대 이해찬 전 국무총리. 연합뉴스

중국은 국무총리를 역임한 이해찬 민주평화통일자문회의(민주평통) 수석부의장의 별세에 대해 진심 어린 애도의 뜻을 나타냈다.궈자쿤 중국 외교부 대변인은 26일 정례 브리핑에서 이 전 총리의 별세에 대해 “이해찬 선생은 한국의 원로 정치인으로 여러 차례 대표단을 이끌고 중국을 방문해 중한 관계 발전에 적극적으로 기여했다”고 밝혔다.이어 “중국은 그의 별세에 깊은 애도를 표하며 유가족에게 진심 어린 위로의 뜻을 전한다”고 했다.이 전 총리는 민주평통 업무로 지난 23일 베트남 출장을 갔다가 심근경색으로 쓰러져 현지 병원에서 치료받았지만, 끝내 의식을 회복하지 못하고 전날 오후 숨을 거뒀다.그의 장례는 27∼31일 민주평통과 더불어민주당이 공동으로 주관해 기관장과 사회장으로 치러진다고 민주평통이 밝혔다.사회장은 국가와 사회에 공적을 남긴 저명인사가 사망했을 때 사회 각계 대표가 자발적으로 장의위원회를 구성해 치르는 장례 의식이다.민주평통은 유족, 정부·정당과 협의를 거쳐 고인에 대한 충분한 예우를 위해 기관장과 사회장을 겸하는 형식으로 장례 절차를 결정한 것으로 전해졌다.문경근 기자