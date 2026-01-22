정청래 “조국혁신당, 우리와 합치자”… 조국의 답은?

이미지 확대 정청래 더불어민주당 대표가 22일 국회에서 긴급 기자회견을 열고 조국혁신당과의 합당을 제안하고 있다. 2026.1.22 홍윤기 기자

조국 조국혁신당 대표를 비롯한 관계자들이 22일 전북 전주시 조국혁신당 전북도당에서 열린 신념 다짐식에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.1.22

정청래 더불어민주당 대표가 22일 6·3 지방선거를 앞두고 조국혁신당을 향해 전격적으로 합당을 제안했다.정 대표는 오전 국회에서 긴급 기자회견을 열어 “조국혁신당에 제안한다. 우리와 합치자”며 “합당을 위해 조속히 실무 테이블이 만들어지길 바란다”고 말했다.이날 그는 “저는 혁신당 창당 당시 ‘따로 또 같이’를 말했다. 22대 총선은 따로 치렀고, 지난 대선을 같이 치렀다”며 “민주당과 혁신당이 이제 시대정신에 입각해 이재명 정부의 성공이라는 공동 목표를 위해 원팀으로 같이 뛰어야 한다. 혁신당의 화답을 기다리겠다”고 전했다.이에 조국 조국혁신당 대표는 전북 전주 당사에서 열린 현장 최고위원회의에서 “이재명 정부 성공과 정권 재창출이라는 목표에 동의한다”면서도 “이런 두 시대적 과제를 모두 실현할 최선의 길이 무엇인지 국민과 당원의 목소리를 경청하겠다”고 신중한 입장을 보였다.홍윤기 기자