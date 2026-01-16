尹 체포 때 ‘인간방패’ 나섰던 국힘, ‘징역 5년’엔 “입장 없다…당 떠나신 분”

이미지 확대 질문에 답하는 나경원 의원 국민의힘 나경원 의원을 비롯한 의원들이 6일 오후 서울 용산구 대통령 관저 앞에서 입장발표를 마친 뒤 취재진 질문에 답하고 있다. 2025.1.6 연합뉴스

이미지 확대 윤석열 ‘체포 방해’ 등 1심 징역 5년 윤석열 전 대통령이 16일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 특수공무집행방해, 범인도피교사, 직권남용 권리행사방해 혐의 등 사건에 대한 1심 선고 공판에 출석해 피고인석에 앉아 있다. 윤 전 대통령은 이날 징역 5년을 선고받았다. 2026.1.16 서울중앙지법 제공

이미지 확대 윤석열 ‘체포 방해’ 등 1심 징역 5년 윤석열 전 대통령이 16일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 특수공무집행방해, 범인도피교사, 직권남용 권리행사방해 혐의 등 사건에 대한 1심 선고 공판에 출석해 피고인석에 앉아 있다. 윤 전 대통령은 이날 징역 5년을 선고받았다. 2026.1.16 서울중앙지법 제공

윤석열 전 대통령이 16일 체포방해 등의 혐의 재판 1심에서 징역 5년을 선고받은 것과 관련해 국민의힘은 별도 공식 논평을 내지 않았다.박성훈 수석대변인은 이날 국회에서 기자들과 만난 자리에서 ”사법부의 판단을 존중하며 향후 공정하고 중립적인 재판을 기대한다“고 말했다.별도로 공식 입장을 내지 않는 이유에 대해 박 수석대변인은 ”윤 전 대통령은 당을 떠나신 분으로 특별한 입장이 없다는 게 국민의힘의 입장“이라며 ”향후에도 윤 전 대통령 재판과 관련해 입장을 낼 계획이 없다“고 선을 그었다.국민의힘은 지난 13일 내란특검이 윤 전 대통령에게 사형을 구형했을 때도 공식 논평을 내지 않았다.서울중앙지법 형사합의35부(부장 백대현)는 공수처가 2024년 12월 30일, 2025년 1월 7일 서울서부지법에서 각각 발부받은 체포영장과 대통령 관저 수색영장이 모두 적법하다고 판단했다.이에 따라 당시 박종준 경호처장 등에게 영장 집행을 저지하라고 지시한 행위는 직권남용 권리행사방해, 특수공무집행방해, 범인도피 교사에 해당한다고 판단해 유죄로 인정했다.김기현, 나경원, 정점식, 박대출 등 국민의힘 의원 45명은 지난해 1월 6일과 15일 공수처의 윤 전 대통령 체포영장 집행 당시 한남동 대통령 관저 앞에 집결해 이른바 ‘인간 방패’를 자처했다.신진호 기자