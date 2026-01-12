민주당사 들어서는 김병기

이미지 확대 공천헌금 수수 등 각종 의혹을 받는 김병기 전 더불어민주당 원내대표가 12일 서울 여의도 더불어민주당 중앙당사에서 열린 윤리심판원 회의에 출석하고 있다. 2026.1.12 이지훈 기자

