[포토] 현충원 참배… 눈물 닦는 장동혁 대표

1 / 7 이미지 확대 국민의힘 장동혁 대표가 새해 첫날인 1일 서울 동작구 국립서울현충원 현충탑을 참배한 뒤 방명록을 쓰며 눈물을 닦고 있다. 2026.1.1 연합뉴스

이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표가 새해 첫날인 1일 서울 동작구 국립서울현충원 현충탑을 참배하고 있다. 2026.1.1 연합뉴스

이미지 확대 우원식 국회의장이 새해 첫날인 1일 서울 동작구 국립서울현충원 현충탑을 참배한 뒤 방명록을 쓰고 있다. 2026.1.1 연합뉴스

이미지 확대 우원식 국회의장이 새해 첫날인 1일 서울 동작구 국립서울현충원 현충탑으로 향하며 국기에 경례하고 있다. 2026.1.1 연합뉴스

이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표가 새해 첫날인 1일 서울 동작구 국립서울현충원 현충탑에 헌화하고 있다. 2026.1.1 연합뉴스

이미지 확대 국민의힘 장동혁 대표가 새해 첫날인 1일 서울 동작구 국립서울현충원 현충탑에 헌화하고 있다. 2026.1.1 연합뉴스

이미지 확대 우원식 국회의장이 새해 첫날인 1일 서울 동작구 국립서울현충원 현충탑으로 향하고 있다. 2026.1.1 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표 등 지도부는 새해 첫날인 1일 서울 동작구 국립서울현충원을 참배했다.장 대표는 현충탑에 헌화·분향한 뒤 묵념을 마치고 방명록에 ‘민유방본 정재양민(民惟邦本 政在養民) 국민을 위한 정치’라고 적었다.이날 더불어민주당 정청래 대표도 신년 인사회 이후 국립서울현충원을 찾아 현충탑과 고(故) 김대중 전 대통령 묘역을 차례로 참배했다.정 대표는 “올해는 내란극복, 사법개혁 등 우리 앞에 주어진 역사적인 개혁 작업을 조속히 마무리하고 민생 개혁과 국민 삶의 질을 높이려는 희망을 안고 6·3 지방선거에 임해야 할 것”이라고 말했다.사진은 장동혁 대표가 국립서울현충원 현충탑을 참배한 뒤 방명록을 쓰며 눈물을 닦고 있다.온라인뉴스부