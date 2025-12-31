이미지 확대 2025 마지막 본회의… 여야 나란히 ‘굿바이 인사’ 여야 의원들이 30일 국회에서 올해 마지막 본회의를 마친 뒤 국민들을 향해 인사하고 있다. 이날 국회는 김호철 감사원장 후보자 임명동의안과 ‘인공지능(AI) 발전법’을 포함한 비쟁점 법안 등 10개 안건을 의결했다.

안주영 전문기자

2025-12-31 6면

