메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

2025 마지막 본회의… 여야 나란히 ‘굿바이 인사’

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
안주영 기자
안주영 기자
수정 2025-12-31 00:34
입력 2025-12-31 00:34
이미지 확대
2025 마지막 본회의… 여야 나란히 ‘굿바이 인사’
2025 마지막 본회의… 여야 나란히 ‘굿바이 인사’ 여야 의원들이 30일 국회에서 올해 마지막 본회의를 마친 뒤 국민들을 향해 인사하고 있다. 이날 국회는 김호철 감사원장 후보자 임명동의안과 ‘인공지능(AI) 발전법’을 포함한 비쟁점 법안 등 10개 안건을 의결했다.
안주영 전문기자


여야 의원들이 30일 국회에서 올해 마지막 본회의를 마친 뒤 국민들을 향해 인사하고 있다. 이날 국회는 김호철 감사원장 후보자 임명동의안과 ‘인공지능(AI) 발전법’을 포함한 비쟁점 법안 등 10개 안건을 의결했다.

안주영 전문기자
2025-12-31 6면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기