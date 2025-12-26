김병기 “전 보좌진, 가족 난도질”… 박지원 “金, 더 자숙해야”

여당 원내대표·전 보좌진 폭로전

이미지 확대 김병기 더불어민주당 원내대표.

연합뉴스

2025-12-26

김병기 더불어민주당 원내대표가 25일 최근 연일 폭로전을 이어가고 있는 전직 보좌진들이 여성 구의원을 성희롱하는 등 용납할 수 없는 일들을 해왔다고 면직 사유를 공개했다. 계속되는 의혹 제기를 정면돌파하겠다고 나선 것이다. 당내 일각에선 김 원내대표의 자숙이 필요하단 지적도 나왔다.김 원내대표는 이날 페이스북을 통해 “지난 6월 원내대표 선거를 기점으로 시작된 각종 의혹의 출발점, 전직 보좌직원들과의 인연이 어떻게 악연으로 바뀌었는지 무거운 마음으로 밝히고자 한다”면서 “제보자는 동일 인물, 과거 함께 일했던 전직 보좌직원으로 추정된다”고 전했다.그러면서 ‘여의도 맛도리’라는 이름의 텔레그램 대화방 내용 일부를 캡처한 사진을 게시했다. 총 6명의 전직 보좌진이 참여한 대화방에는 지난해 12·3 비상계엄 이후 김 원내대표와 가족, 동료 의원을 비하하는 내용이 다수 포함돼 있다. 김 원내대표는 “가식적인 겉웃음 뒤에서 내란을 희화화하고, 여성 구의원을 도촬하여 성희롱하고, 차마 입에 담기 어려운 말로 저와 가족을 난도질하고 있었다”면서 “민주당 소속 보좌진으로서 도저히 용납할 수 없는 언행, 인간에 대한 최소한의 존엄과 예의가 철저히 짓밟힌 대화를 직접 확인했기 때문”이라고 면직 사유를 설명했다.이에 전직 보좌진 측은 텔레그램 대화방 내용이 불법적으로 취득된 것이라며 김 원내대표 등을 통신비밀보호법 위반 등 혐의로 고소했다고 밝혔다.김 원내대표는 가족들이 지역구 종합병원에서 진료 특혜를 받아왔다는 의혹에 대해서도 “‘예약 부탁’이 ‘특혜의전 지시’로 둔갑했다”며 “병원에 특혜나 의전을 요청한 사실이 없다. 앞으로도 없을 것”이라고 해명했다.그간 김 원내대표를 두고는 장남 국가정보원 채용 의혹, 차남 대학 편입 의혹, 국정감사 전 쿠팡 대표 면담 의혹, 대한항공 숙박 초대권 이용 의혹, 지역구 종합병원 특혜 이용 의혹 등 각종 의혹 제기가 이어져 왔다. 김 원내대표 관련 의혹은 시민단체의 고발 이후 경찰 수사가 진행 중이다.당내 일각에선 전직 보좌진과의 진실 공방보다는 자숙이 필요하다는 의견도 나왔다. 박지원 민주당 의원은 BBS 라디오에서 “부적절한 행동을 한 것에 대해서는 이미 사과했지만 더 자숙해야 한다”면서 “보좌진과의 갈등을 탓하기 전에 의원 본인이 어떤 처신을 했는가 하는 반성의 계기를 국회의원 전체가 갖도록 했으면 좋겠다”고 했다.강윤혁 기자