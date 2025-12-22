허위정보 근절? 권력자 비판 땐 ‘소송 재갈’ 물릴 수도

여당 ‘정보통신망법 개정안’ 논란

이미지 확대 최민희 국회 과방위원장이 10일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서 ‘허위조작정보 징벌적 손해배상법’을 상정하자 최형두 국민의힘 간사를 비롯한 의원들이 자리에 일어나 회의장을 나서고 있다. 2025.12.10.

2025-12-23 5면

더불어민주당이 22일 허위조작정보근절법(정보통신망법 개정안) ‘원포인트’ 수정안을 당론으로 채택했지만 시민사회에서는 “본질적인 위헌성은 해소되지 않았다”며 법안 철회를 주장하고 있다. 이 법안이 통과되면 권력자의 봉쇄 소송을 막을 수 없고 표현의 자유 훼손 등 ‘위축 효과’는 불가피할 것이란 우려도 커지고 있다.문금주 민주당 원내대변인은 이날 의원총회 직후 허위조작정보근절법과 관련해 유통을 금지하는 허위정보 조건을 다시 강화하는 방향으로 수정안을 마련해 23일 본회의에 올릴 방침이라고 밝혔다.당초 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 논의된 법안은 ‘허위정보’이면서 타인의 인격권·재산권·공익 침해, 타인에게 손해를 가할 의도 또는 부당한 이득을 얻은 목적으로 생산·선별 등 조건을 모두 충족해야 유통이 금지됐다.그러나 지난 18일 법제사법위원회 심사 단계에서 ‘타인에게 손해를 가할 의도 또는 부당한 이득을 얻은 목적으로 생산·선별’ 조건이 삭제돼 단순 허위정보에 대한 유통도 금지하는 취지로 법안이 바뀌었다. 조작 정보도 유통 금지 대상으로 별도 명시됐다. 이후 언론단체를 중심으로 ‘개악’이라는 비판이 이어지고 위헌 논란까지 일자 원내 지도부는 과방위에서 정한 기존 조건을 되살려 위헌 소지를 없애고, 대신 법사위에서 구분한 허위정보·조작정보는 유지하기로 했다.민주당은 이 법안을 23일 본회의에 상정한 뒤 이튿날인 24일 필리버스터(무제한 토론) 종결 표결을 거쳐 처리한다는 계획이다.그러나 시민단체에선 “자신에게 불리한 내용의 언론 보도를 포함한 표현물에 대해 온갖 소송전이 난무할 것”이라는 우려가 여전하다. 특히 정치인과 공직자, 대기업 임원과 대주주 등 권력자들이 비판 보도를 막기 위해 ‘전략적 봉쇄소송’에 나설 수 있다는 우려를 제거하지 못하면서다. 과도한 손해배상 청구를 법원이 조기에 각하할 수 있는 ‘전략적 봉쇄 소송 방지 특칙’을 뒀다고 하지만 소송을 제기하는 데는 아무런 제약이 없어 그 자체만으로 위협이 될 수 있다는 것이다.여기에 더해 과방위에서 사실적시 명예훼손을 전면 폐지했는데 법사위가 ‘개인의 사생활’ 관련 내용은 처벌할 수 있도록 하는 조항을 신설한 부분도 지적됐다. 사생활에 관한 정보의 기준과 범위는 개인 주장에 따라 해석이 제각각이란 것이다.지난 19일 문화체육관광위원회 소위로 회부된 ‘언론중재법 개정안’에 대한 우려도 쏟아졌다. 특히 사설이나 논평 등 비사실적 보도까지 반론 보도 청구 대상에 포함시킨 점이 문제로 거론됐다. 정당한 비판과 감시 기능을 위축시킬 수 있다는 것이다. 소관 부처인 문화체육관광부도 우려의 목소리를 낸 것으로 알려졌다.박성훈 국민의힘 수석대변인은 “사설과 논평은 사실 전달을 넘어 권력을 분석하고 평가하며 비판하는 언론의 핵심 기능”이라며 “반론권을 강제하는 순간 언론은 더 이상 권력을 견제할 수 없고 공론장은 급격히 위축될 수밖에 없다”고 했다.이준호 기자