조국 “이준석 대표에 미안, 착각했다”…이유는?

조국혁신당 조국 대표가 지난 18일 국회에서 열린 최고위원회의에서 국회에 설치될 정치개혁특별위원회의 거대 양당 독점을 비판하는 발언을 하고 있다. 2025.12.18.

조국 조국혁신당 대표가 이준석 개혁신당 대표를 거론하며 ‘통일교 관련 조사를 받고 있다’고 발언한 것에 공식으로 사과했다.조 대표는 22일 소셜미디어(SNS)를 통해 “이 대표가 공천 개입 관련 혐의로 특검에 피의자 신분으로 소환된 것을 통일교 건으로 순간 착각해 잘못 말한 것”이라며 이같이 밝혔다.그는 “SNS를 통해 정정하며 이 대표께 미안하다는 말씀을 드린다”고 덧붙였다.앞서 조 대표는 이날 오전 KBS 라디오 ‘전격시사’에 출연해 “현재 (통일교) 사건은 경찰 국가수사본부가 담당하고 있다. 여기서 미진하면 특검으로 가야 한다”며 “국민의힘과 개혁신당에서 특검을 주장하는 것 같은데 장동혁 대표나 이 대표도 지금 통일교 연관 문제가 언급되지 않나”라고 했다.이어 “특히 이 대표는 물론 피의자는 아니지만 피의자 또는 참고인으로 조사를 받는 것으로 알고 있는데 통일교 특검을 주장할 자격이 있는지 좀 의문스럽다”고 했다.이에 이기인 개혁신당 사무총장은 입장문을 통해 “명백히 사실과 다르다”며 “해당 발언이 사실이 아님을 공개적으로 명확히 인정하고 사과하라”고 반박했다.이 사무총장은 “이 대표는 통일교 관련 사안으로 피의자도, 참고인도 아니다. 어떠한 수사기관의 조사도 받은 사실이 전혀 없다”며 “그런데도 공영방송을 통해 마치 수사 대상인 것처럼 언급한 것은 특정 인물에게 범죄 연관성을 암시하는 중대한 허위사실 유포에 해당한다”고 했다.이어 “공당의 대표이자 전 법무부 장관을 지낸 분으로서 최소한의 사실 확인조차 없이 무관한 인물에게 의혹과 누명을 씌운 점에 대해 깊은 유감을 표한다”며 “이는 개인의 명예를 훼손하는 문제를 넘어, 정치적 논쟁 과정에서 사실을 경시하는 태도로 비칠 수밖에 없다”고 했다.문경근 기자