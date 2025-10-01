대한매일상회 바로가기
결국 조희대 없는 ‘조희대 청문회’

안주영 기자
안주영 기자
수정 2025-10-01 00:12
입력 2025-10-01 00:12
결국 조희대 없는 ‘조희대 청문회’
결국 조희대 없는 ‘조희대 청문회’ 30일 국회 법제사법위원회에서 열린 ‘조희대 대법원장 대선 개입 의혹’ 청문회에서 앞줄 증인석이 모두 비어 있다. 이날 청문회에는 조 대법원장을 비롯한 대법관들과 한덕수 전 국무총리 중 단 한 명의 증인도 참석하지 않았다.
안주영 전문기자


30일 국회 법제사법위원회에서 열린 ‘조희대 대법원장 대선 개입 의혹’ 청문회에서 앞줄 증인석이 모두 비어 있다. 이날 청문회에는 조 대법원장을 비롯한 대법관들과 한덕수 전 국무총리 중 단 한 명의 증인도 참석하지 않았다.

안주영 전문기자
2025-10-01 8면
