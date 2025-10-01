정치 국회 결국 조희대 없는 ‘조희대 청문회’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/congress/2025/10/01/20251001008014 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2025-10-01 00:12 입력 2025-10-01 00:12 이미지 확대 결국 조희대 없는 ‘조희대 청문회’ 30일 국회 법제사법위원회에서 열린 ‘조희대 대법원장 대선 개입 의혹’ 청문회에서 앞줄 증인석이 모두 비어 있다. 이날 청문회에는 조 대법원장을 비롯한 대법관들과 한덕수 전 국무총리 중 단 한 명의 증인도 참석하지 않았다.안주영 전문기자 30일 국회 법제사법위원회에서 열린 ‘조희대 대법원장 대선 개입 의혹’ 청문회에서 앞줄 증인석이 모두 비어 있다. 이날 청문회에는 조 대법원장을 비롯한 대법관들과 한덕수 전 국무총리 중 단 한 명의 증인도 참석하지 않았다. 안주영 전문기자 2025-10-01 8면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지