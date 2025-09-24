권총·소총 등 불법 총기류 폭증…적발 96%가 중국산

이미지 확대 사건과 무관. 사진은 경찰이 과거 공개한 불법 사제 총기 모습. 서울신문DB

최근 권총과 공기총 등 불법 총기류 밀수가 급증하고 있는 것으로 나타났다. 특히 적발된 총기류의 대부분이 중국산인 것으로 확인됐다.24일 기획재정위원회 소속 더불어민주당 정일영 의원이 관세청으로부터 제출받아 공개한 총포류 적발 자료에 따르면 2020년 18건, 2021년 86건에 불과했다.그러나 2022년부터 폭증했다.2022년 3363건, 2023년 2178건, 2024년 4063건, 올해는 지난 8월을 기준으로 4562건에 이른다.특히 올해 적발된 총포류 중 96% 이상(4419건)이 중국산으로 나타났다.세관별로는 인천세관의 적발 건수가 지난해 3040정에서 올해 1852정으로 줄어든 반면 평택세관은 868정에서 1619정으로 두 배 가까이 늘었다.군산세관도 지난해 213정에서 올해 2035정으로 치솟으며 10배에 달하는 폭증세를 기록했다.정 의원은 “지난 7월 인천 송도에서 발생한 사제총기 사망 사건은 불법 총포류 관리의 허점을 드러낸 대표적 사례”라며 “세관에서 적발된 총기류가 단순 소지차원을 넘어 사제총기 제작의 부품으로 악용될 수 있다는 점에서 위험은 훨씬 더 심각하다”고 했다.문경근 기자