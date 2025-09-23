정치 국회 [포토] ‘국가 영웅견들’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/congress/2025/09/23/20250923800008 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-23 17:08 입력 2025-09-23 17:08 1/ 5 이미지 확대 국가 영웅견들이 한자리에23일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 봉사동물 지원 법적 근거 마련을 위한 국회 정책포럼에서 봉사견과 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 2025.9.23 연합뉴스 이미지 확대 국가 영웅견들이 한자리에23일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 봉사동물 지원 법적 근거 마련을 위한 국회 정책포럼에서 봉사견과 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 2025.9.23 연합뉴스 이미지 확대 국가 영웅견들이 한자리에23일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 봉사동물 지원 법적 근거 마련을 위한 국회 정책포럼에서 봉사견과 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 2025.9.23 연합뉴스 이미지 확대 국가 영웅견들이 한자리에23일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 봉사동물 지원 법적 근거 마련을 위한 국회 정책포럼에서 봉사견과 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 2025.9.23 연합뉴스 이미지 확대 국가 영웅견들이 한자리에23일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 봉사동물 지원 법적 근거 마련을 위한 국회 정책포럼에서 봉사견과 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 2025.9.23 연합뉴스 23일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 봉사동물 지원 법적 근거 마련을 위한 국회 정책포럼에서 봉사견과 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지