이미지 확대 국회 복귀한 조국 “성 비위 피해자 치유·제도 개선할 것” 조국 조국혁신당 비상대책위원장이 15일 오전 국회에서 열린 비대위 첫 회의에 참석하고 있다. 9개월 만에 국회로 복귀한 조 위원장은 성 비위 사건에 대해 “책임지고 피해자 상처 치유, 온전한 보상, 재발 방지, 제도 개선을 하겠다”고 밝혔다.

안주영 전문기자

2025-09-16 8면

