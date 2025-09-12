“노상원 수첩대로”…민주 “송언석 살인예비음모” 징계안 제출

정청래 “노상원 수첩” 언급에 “그리됐으면”

민주 “국회의원 자격 없어” 제명 추진

이미지 확대 국회의원 송언석 징계안 제출 12일 서울 여의도 국회 의안과에서 더불어민주당 이성윤 법률위원장, 임호선 수석사무부총장, 문정복 조직부총장이 국회의원 송언석 징계안을 제출하고 있다. 2025.9.12 연합뉴스

송언석 국민의힘 원내대표가 이재명 대통령과 정청래 더불어민주당 대표를 향해 ‘죽었으면 좋겠다’는 취지의 발언을 했다는 의혹에 대해 민주당이 12일 송 원내대표에 대한 징계안을 국회에 제출했다.이성윤 민주당 법률위원장은 이날 국회 의안과에 송 원내대표에 대한 징계안을 제출하고 “공적인 자리에서 ‘사람이 죽었으면 좋겠다’고 발언한 것은 형사적으로 살인예비·음모에 해당할 수 있다”고 밝혔다.민주당은 송 원내대표가 지난 9일 정 대표의 국회 교섭단체에서 “노상원 수첩대로 됐으면 좋겠다”는 내용의 발언을 했다는 의혹을 제기하고 있다.정 대표가 연설에서 “노상원 수첩이 현실로 성공했더라면 이 대통령도 저 정청래도 이 세상 사람이 아니었을 것이다. 불귀의 객이 됐을 것”이라고 말하자, 국민의힘 의석에서 “제발 그리 됐으면 좋았을 걸”이라는 목소리가 나왔다.민주당은 공보국을 통해 “이 대통령과 상대당 대표에 대해 차마 입에 담을 수도 없는 막말을 한 사람이 송 원내대표로 밝혀졌다”고 주장했다.이 위원장은 “이런 막말을 한 송 원내대표는“원내대표뿐 아니라 국회의원 자격도 없다고 생각한다”고 밝혔다.문정복 조직부총장은 해당 발언에 대해 “이 대통령과 정 대표뿐 아니라 온 국민을 향해서 내란이 성공하길 바랐다는 속내 표현이 아닐지 생각한다”고 주장했다.임호선 수석사무부총장은 “송 원내대표 스스로 정치적 결정은 물론이고 형사 처벌까지 감수해야 한다”고 목소리를 높였다. 민주당은 송 원내대표에 대한 국회의원 제명을 추진하겠다고 밝혔다.김소라 기자