[포토] 한복과 상복

1 / 12 이미지 확대 1일 서울 여의도 국회에서 열린 정기국회 개회식에서 한복과 상복을 입은 여야 의원들이 국기에 대한 경례를 하고 있다. 2025.9.1.

연합뉴스

이미지 확대 1일 서울 여의도 국회 본회의장에서 열린 제429회 정기국회 개회식에서 의원들이 국기에 경례하고 있다.

이날 더불어민주당을 비롯한 여야 대부분 의원들은 한복 차람으로, 국민의힘 의원들은 여당에 항의하는 차원에서 근조 리본을 달고 상복 차림으로 개회식에 참석했다. 2025.9.1.

연합뉴스

