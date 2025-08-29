尹 “달 그림자”라더니…김건희 “달빛 빛나듯 견디겠다”

‘헌정 사상 첫 前 영부인 구속기소

김건희 “이 시간 견디겠다”

이미지 확대 윤석열 전 대통령과 김건희 여사가 지난 4월 11일 오후 서울 용산구 한남동 대통령 관저를 떠나고 있다. 2025.4.11 공동취재

이미지 확대 김건희 여사, 영장실질심사 출석 윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 12일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 서울 서초구 서울중앙지법에 도착하고 있다. 2025.8.12 사진공동취재단

헌정 사상 첫 ‘전 영부인 구속 기소’라는 불명예를 안게 된 김건희 여사가 자신을 ‘달빛’에 비유하는 듯한 입장문을 내놓은 것에 대해 윤석열 전 대통령이 탄핵심판 변론 과정에서 “호수 위 달 그림자를 쫒는 것 같다”면서 탄핵심판을 에둘러 비판한 것과 겹쳐보인다는 반응이 정치권에서 나온다.29일 김연주 전 국민의힘 대변인은 자신의 페이스북에 글을 올려 “김 여사의 소회를 접하고 보니 ‘호수 위 달 그림자’가 연상됐다”면서 “어두운 밤에 밝게 빛날 것이 무에 있겠나 싶은 생각에 딱한 마음이 더해진다”고 밝혔다.김 전 대변인은 “사저로 들어가며 ‘다 이기고 돌아왔다’던 남편에 부창부수라고나 할까”라면서 “대통령과 영부인이라는 그 엄중하고도 무서운 자리에서, 책임을 완수하기는커녕 도리에 맞지 않는 결정과 행동으로 국민을 어려움에 빠뜨린 것에 대해 다만 깊은 성찰을 요구할 밖에”라고 글을 끝맺었다.앞서 김 여사는 이날 민중기 특별검사팀에 구속기소된 후 변호인단을 통해 낸 입장문을 통해 “제게 주어진 길을 외면하지 않고 묵묵히 재판에 임할 것”이라고 밝혔다.김 여사는 “국민에게 심려를 끼친 이 상황이 참으로 송구하고 매일이 괴로울 따름”이라며 “하지만 저는 어떠한 경우에도 변명하지 않겠다”라고 강조했다.그러면서도 “가장 어두운 밤에 달빛이 밝게 빛나듯이 저 역시 저의 진실과 마음을 바라보며 이 시간을 견디겠다”며 “지금의 저는 스스로 아무것도 바꿀 수 없고 마치 확정적인 사실처럼 매일 새로운 기사들이 쏟아지고 있지만 이 또한 피하지 않고 잘 살필 것”이라고 밝혔다.김 여사의 이같은 입장은 자신을 둘러싼 각종 의혹을 부인함과 동시에 추후 대응할 방침을 시사한 것으로 풀이된다.윤 전 대통령의 ‘호수 위 달 그림자’ 발언은 지난 2월 4일 진행된 자신의 탄핵심판 5차 변론기일에서 탄핵소추가 실체 없는 비상계엄을 바탕으로 이뤄지고 있다고 비판하는 과정에서 나왔다.윤 전 대통령은 당시 직접 발언할 기회를 얻어 “정치인을 체포했다거나 누구를 끌어냈다거나, 그런 일이 실제 발생했거나 현실적으로 발생할 일을 할 만한 가능성이 높을 때 어떤 경위로 이뤄진 건지가 수사나 재판에서 이야기가 된다”면서 “실제 아무런 일도 일어나지 않았는데 지시를 했니 받았니, 마치 호수 위에 있는 달 그림자를 쫒아가는 느낌을 받았다”고 주장했다.이어 “(내란이) 과연 상식적으로 가능한 이야기인가”라며 “사람마다 기억이 달라 자기 기억에 따라 이야기하는 걸 뭐라 할 수 없지만, 상식에 근거해 본다면 사안의 실체가 어떤 건지 알 수 있지 않겠나 하는 말씀을 드린다”고 말했다.김소라 기자