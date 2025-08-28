‘尹탄핵 반대’ 이력 논란… 국힘 추천 인권위원 선출안 모두 부결

국힘 “독재 타도” 상임위 보이콧



이미지 확대 국민의힘 송언석 원내대표가 27일 국회 본청 계단에서 열린 ‘묻지마식 의회폭주 민주당식 협치파괴’ 규탄대회에서 발언하고 있다.

국민의힘은 이날 본회의에서 당이 추천한 인권위원 2명에 대한 선출이 표결을 통해 부결된 뒤, 이에 반발해 퇴장한 뒤 규탄대회를 개최했다. 2025.8.27.

국민의힘이 추천한 국가인권위원회 상임위원·비상임위원 선출안이 27일 국회 본회의에서 부결됐다. 국민의힘은 더불어민주당을 향해 “독재 타도”를 외치며 본회의장을 퇴장했다. 항의 차원에서 이날 상임위원회 회의에도 불참했다.국회는 이날 본회의를 열고 이상현 숭실대 국제법무학과 교수와 우인식 법률사무소 헤아림 변호사를 각각 인권위 상임위원과 비상임위원으로 선출하는 안건을 무기명 투표에 부쳤으나 부결됐다.이 교수의 선출안은 총투표수 270표 중 찬성 99표, 반대 168표, 기권 3표로, 우 변호사 선출안의 경우 총투표수 270표 중 찬성 99표, 반대 166표, 기권 5표로 각각 부결됐다. 민주당은 당론 없이 자율투표로 표결에 나섰지만 의원들 대부분 반대표를 던진 것으로 알려졌다.이 교수는 윤석열 전 대통령의 탄핵 반대를 주장했던 강경보수 성향의 교수 단체인 ‘사회정의를 바라는 전국교수모임’ 회원으로 친여권 시민단체를 중심으로 비판이 나왔다. 우 변호사는 탄핵 국면에서 윤 전 대통령 탄핵안 기각을 주장한 이력이 있다.송언석 국민의힘 원내대표는 안건 부결 직후 규탄대회를 열고 “우리는 국회를 일방적으로 폭주하는 민주당과 민주당 출신 국회의장의 일방적인 국회 운영에 강력히 반대하며 국회 운영에 일절 협조할 수 없음을 분명히 밝힌다”고 말했다. 유상범 국민의힘 원내수석부대표는 “국회법이 각 정당의 추천권을 인정한 것인데, 민주당이 동의하지 않으면 이제 아무것도 못 하는 건가”라며 “그것이 여러분들이 그토록 분노했던 독재”라고 비판했다.본회의에서는 학생들의 수업 중 휴대전화 사용을 제한하는 내용의 ‘초중등교육법 개정안’ 등 17건의 안건이 통과됐다. 내년 신학기부터 시행 예정인 이 법안의 핵심은 학교장과 교원이 학생의 학습권 보호와 교원의 교육 활동을 위해 필요한 경우 학칙으로 교내 스마트기기 사용·소지를 제한할 수 있도록 한 내용이다.인공지능(AI)·반도체 등 첨단 산업에 대한 자금 지원을 목적으로 한 첨단전략산업기금을 설치하는 내용의 ‘한국산업은행법 개정안’, 성장 가능성이 높은 벤처·혁신 기업에 집중 투자하는 공모 펀드인 기업성장집합투자기구(BDC)를 도입하는 내용의 ‘자본시장법 개정안’도 가결됐다. 충북 청주 오송지하차도 참사에 대한 국정조사계획서도 이날 채택됐다. 이에 국회 행정안전위원회는 이날부터 다음달 25일까지 한 달간 참사 원인과 책임 소재를 규명할 수 있게 됐다.한편 비의료인의 문신 시술을 허용하는 ‘문신사법’이 이날 국회 보건복지위원회를 통과했다. 문신사라는 직업을 신설하고 그 자격과 관련 시험에 관한 절차 등을 규정하는 것을 핵심 내용으로 한다. 여야 합의로 처리된 만큼 9월 정기국회에서 본회의의 문턱을 넘을 가능성이 커 보인다. 박주민 복지위원장은 “마침내 오랜 기다림을 딛고 문신사법 제정을 위한 큰 걸음을 내디뎠다”고 환영 입장을 밝혔다.김헌주 기자