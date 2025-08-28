내밀자니 거북하고, 거두자니 협치엔 악수… 정청래 ‘악수 딜레마’

극과극 대표에 강대강 대치 전망

이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표가 27일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에서 발언하고 있다. 2025.8.27.

연합뉴스

2025-08-28 5면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

정청래 더불어민주당 대표가 ‘악수 보이콧’ 등 제1야당 대표에 대해 냉담한 대응을 이어 가면서 여야 경색 국면이 심화되고 있다. ‘반탄’(탄핵 반대)파인 장동혁 신임 국민의힘 대표 역시 강경 대여 투쟁 노선을 예고하고 있어 여야 협치도 갈수록 난망해지는 상황이다.민주당은 강경 반탄파인 장 대표의 선출로 여야 간 대화와 타협이 더 요원해졌다고 보는 분위기다. 정 대표는 국민의힘이 내란 동조 행위에 대한 반성과 사과를 하기 전까지는 악수를 하지 않겠다는 입장을 고수하고 있다. 장 대표는 ‘윤어게인’ 등 강성 지지 세력을 기반으로 당권을 잡은 만큼 민주당의 요구 사항과는 멀어질 가능성이 크다.정 대표는 27일 국립대전현충원을 참배한 뒤 장 대표에 대한 질문이 나오자 “가겠다”며 즉답을 피했다. 대전시당에서 주재한 현장 최고위원회의에서도 장 대표에 대해 별도 언급을 하지 않았다. 정 대표가 전날 장 대표에게 보낸 취임 축하 난도 인편이 아닌 우편물로 보내면서 주소를 대표실이 아닌 의원회관 사무실로 기입해 제대로 전달이 안 된 것으로 전해졌다.정 대표는 이날 오후 국회에서 열린 의원총회에선 “야당이 건강해야 여당도 건강하고 서로 선의의 경쟁을 할 수 있을 텐데 대한민국에는 야당이 없고 극우 세력만 득세하는 그런 상황”이라고 비판했다. 이어 “매우 안 좋은 정당의 모습을 되풀이하는 ‘윤석열당’, ‘윤어게인’을 주장해 도대체 무엇을 하자는 것인지 모르겠다”며 “비상계엄, 내란을 다시 하자는 것이냐”고 목소리를 높였다.장 대표 역시 “이재명 정권을 끌어내리겠다”며 정부·여당에 강하게 맞서고 있다. 이재명 대통령과 정부 관계자들을 만난 자리에서도 쓴소리를 던지겠다는 입장이다. 신동욱 국민의힘 최고위원도 이날 본회의에서 국민의힘 몫 국가인권위원회 위원 선출안이 부결되자 대통령실이 보낸 축하 난을 거부한다고 밝혔다.강대강 대치가 장기화되면 민심 이반으로 이어질 수 있어 협치를 위한 출구를 모색해야 한다는 시각도 있다. 일각에선 이 대통령이 조만간 영수회담 자리를 마련해 여야 협치의 물꼬를 틔울 것이라는 전망도 나온다. 여당 관계자는 “이 대통령이 두 사람 사이에서 자연스럽게 악수를 시켜 주는 그림이 연출될 것으로 기대한다”고 말했다. 이 대통령과 정 대표가 굿캅·배드캅으로 역할을 나눠 적절한 완급 조절을 통해 여야 관계를 이끌어갈 거라는 취지로 해석된다.김가현·강윤혁 기자