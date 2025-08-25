[포토] ‘더 센’ 상법 개정안 본회의 통과

1 / 5 이미지 확대 ‘더 센’ 상법 개정안 본회의 통과 25일 국회 본회의에서 ‘더 센’ 상법 개정안이 여당 주도로 통과되고 있다. 개정안은 자산 2조원 이상 상장사에 대해 집중투표제 도입을 의무화하고, 감사위원 분리 선출을 기존 1명에서 2명 이상으로 확대하는 내용을 골자로 한다.2025.8.25 연합뉴스

이미지 확대 국민의힘, 상법개정안 통과 직후 의원총회 국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표가 25일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에서 발언하고 있다. 2025.8.25 연합뉴스

이미지 확대 본회의장에서 의원들과 대화하는 정청래 대표 더불어민주당 정청래 대표가 25일 국회 본회의에서 상법 개정안 무제한토론 종결 동의의 건에 대한 표결이 진행되는 동안 한정애 정책위의장을 비롯한 의원들과 대화하고 있다. 2025.8.25 연합뉴스

이미지 확대 상법 개정안 반대토론 하는 주진우 의원국민의힘 주진우 의원이 25일 국회 본회의에서 ‘더 센’ 상법 개정안에 반대하는 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적인 의사진행 방해)를 하고 있다. 2025.8.25 연합뉴스

25일 국회 본회의에서 ‘더 센’ 상법 개정안이 여당 주도로 통과되고 있다.개정안은 자산 2조원 이상 상장사에 대해 집중투표제 도입을 의무화하고, 감사위원 분리 선출을 기존 1명에서 2명 이상으로 확대하는 내용을 골자로 한다.온라인뉴스팀