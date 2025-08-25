메뉴
‘더 센’ 상법 개정안 본회의 통과

홍윤기 기자
홍윤기 기자
수정 2025-08-25 13:00
입력 2025-08-25 13:00
25일 국회 본회의에서 ‘더 센’ 상법 개정안이 여당 주도로 통과되고 있다. 개정안은 자산 2조원 이상 상장사에 대해 집중투표제 도입을 의무화하고, 감사위원 분리 선출을 기존 1명에서 2명 이상으로 확대하는 내용을 골자로 한다.

홍윤기 기자
