정청래, 김문수 ‘美대사관저 수류탄’ 발언에 “사과·정정 없으면 법적 조치”

정청래 더불어민주당 대표는 국민의힘 대표 선거 결선에 진출한 김문수 후보가 ‘주한 미국 대사관저 점거 농성 사건’과 관련해 수류탄 등을 언급한 데 대해 법적 조치 가능성을 시사했다.
정 대표는 24일 페이스북에 올린 글에서 “김문수씨가 ‘정청래 대표가 수류탄을 던지고 쇠파이프로 현관문을 다 깨고 대사관저에 불을 지르는 아주 흉악한 분’이라고 했는데, 수류탄을 던지거나 현관문을 다 깨거나 불을 지른 적도 없다”면서 “정정 및 사과하지 않으면 법적 조치하겠다”고 적었다.
김 후보는 지난 10일 국민의힘 당 대표 선거 후보자 TV 토론에서 “정청래 같은 사람이 극좌다. (미국) 대사관 가서 쇠파이프로 현관문 부수는 사람이 극좌 테러리스트지, 부정선거 음모론자가 무슨 불을 질렀나, 폭력을 행사했느냐”라고 말했다.
또 24일 YTN 뉴스와이드에 출연해 “정청래 대표 자체가 미 대사관저 담을 타 넘고 가서 수류탄을 던지고 쇠파이프로 현관문을 다 깨고 거기다가 대사 관저에 불을 지르는, 아주 흉악한 분”이라면서 “이게 바로 극좌 테러리스트”라고 말했다.
정 대표는 1989년 전국대학생대표자협의회(전대협) 소속으로 주한 미국 대사관저 점거 농성 사건을 주도해 국가보안법 위반 혐의로 징역 2년을 선고받아 옥고를 치른 바 있다.
신진호 기자
