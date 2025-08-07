김문수·안철수·장동혁·조경태, 국민의힘 전당대회 본선 진출

이미지 확대 3일 오후 영등포구 국민의힘 중앙당사에서 제6차 전당대회 당 대표 후보자 비전대회가 열렸다. 왼쪽부터 주진우, 김문수, 조경태, 안철수, 장동혁 후보가 단체촬영을 하고 있다. 2025.8.3 홍윤기 기자

국민의힘은 8·22 전당대회 예비경선(컷오프) 결과 김문수, 안철수, 장동혁, 조경태(가나다순) 후보가 본경선에 진출했다고 7일 발표했다.중립파였던 초선 주진우 후보는 탈락했다.국민의힘 당대표 선거는 윤석열 전 대통령 탄핵 찬반 구도로 치러지고 있다.김문수·장동혁 후보가 탄핵반대(반탄)파, 안철수·조경태 후보가 탄핵찬성(찬탄)파로 분류된다.최고위원 본경선 진출자는 김근식·김민수·김재원·김태우·손범규·신동욱·양향자·최수진 후보다.최고위원 중 장영하·함운경·홍석준·황시혁 후보는 탈락했다. 황 후보는 지난 1일 예비경선 탈락 후 선관위에 이의제기를 해 합류했으나 다시 고배를 마셨다.국민의힘은 지난 5~6일 양일간 ‘당원 투표 50%, 일반여론조사 50%’ 룰로 예비경선을 실시했다. 기존에는 당원 투표 100%로 예비경선을 치렀으나, 민심 반영 비율을 높이겠다며 일반여론조사를 추가했다.황우여 선관위원장은 “예비경선 결과가 본경선 선거운동에 활용되는 것을 막기 위해 세부 수치는 발표하지 않는다”며 “공정한 경선을 위한 결정이기 때문에 협조를 당부한다”고 했다.신진호 기자