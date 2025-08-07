[포토] 정청래 대표, 노무현 전 대통령 묘역 참배

1 / 8 이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표가 7일 오전 경남 김해시 진영읍 봉하마을을 방문해 노무현 전 대통령 묘역을 참배 후 손으로 얼굴을 닦고 있다. 2025.8.7 연합뉴스

더불어민주당 정청래 대표는 7일 경남 김해 봉하마을을 방문해 노무현 전 대통령 묘역에 참배했다.정 대표는 이날 봉하마을에서 노 전 대통령의 부인 권양숙 여사도 예방할 것으로 보인다. 정 대표는 8·2 전당대회에서 당 대표로 선출된 정 대표는 지난 4일 국립서울현충원을 찾아 고(故) 김대중 전 대통령 묘역을 참배했다.정 대표는 봉하마을에서 참배 뒤 경남 양산 평산마을로 이동, 문재인 전 대통령을 예방할 계획이다.그는 이날 오후에는 경남 합천 수해 현장을 방문해 피해 복구 상황을 점검하고 주민들과 간담회를 가진다. 정 대표는 당선 후 첫 공식 일정으로 전남 나주의 수해복구 현장을 방문해 봉사하는 등 수해 피해 복구에 관심을 기울이고 있다.사진은 정 대표가 7일 오전 경남 김해시 진영읍 봉하마을을 방문해 노무현 전 대통령 묘역을 참배 후 손으로 얼굴을 닦고 있다.온라인뉴스팀