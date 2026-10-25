정치 [포토] ‘사망설’ 김정은 깜짝 방중 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/10/25/20261025800001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-10-25 11:05 입력 2026-10-25 11:05 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 6 이미지 확대 김정은, 중국방문 (평양 조선중앙통신=연합뉴스) 김정은 북한 국무위원장이 지난 24일 중국의 6?25전쟁 참전 기념일을 앞두고 랴오닝성 단둥을 방문해 북중 간 혈맹관계를 재확인하고 친선 계승 의지를 밝혔다고 조선중앙통신이 25일 보도했다. 2026.10.25 [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution] 연합뉴스 이미지 확대 김정은, 중국방문 (평양 조선중앙통신=연합뉴스) 김정은 북한 국무위원장이 지난 24일 중국의 6?25전쟁 참전 기념일을 앞두고 랴오닝성 단둥을 방문해 북중 간 혈맹관계를 재확인하고 친선 계승 의지를 밝혔다고 조선중앙통신이 25일 보도했다. 2026.10.25 [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution] 연합뉴스 이미지 확대 김정은, 중국방문 (평양 조선중앙통신=연합뉴스) 김정은 북한 국무위원장이 지난 24일 중국의 6?25전쟁 참전 기념일을 앞두고 랴오닝성 단둥을 방문해 북중 간 혈맹관계를 재확인하고 친선 계승 의지를 밝혔다고 조선중앙통신이 25일 보도했다. 2026.10.25 [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution] 연합뉴스 이미지 확대 김정은, 중국방문 (평양 조선중앙통신=연합뉴스) 김정은 북한 국무위원장이 지난 24일 중국의 6?25전쟁 참전 기념일을 앞두고 랴오닝성 단둥을 방문해 북중 간 혈맹관계를 재확인하고 친선 계승 의지를 밝혔다고 조선중앙통신이 25일 보도했다. 2026.10.25 [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution] 연합뉴스 이미지 확대 김정은, 중국방문 (평양 조선중앙통신=연합뉴스) 김정은 북한 국무위원장이 지난 24일 중국의 6?25전쟁 참전 기념일을 앞두고 랴오닝성 단둥을 방문해 북중 간 혈맹관계를 재확인하고 친선 계승 의지를 밝혔다고 조선중앙통신이 25일 보도했다. 2026.10.25 [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution] 연합뉴스 이미지 확대 김정은, 중국방문 (평양 조선중앙통신=연합뉴스) 김정은 북한 국무위원장이 지난 24일 중국의 6?25전쟁 참전 기념일을 앞두고 랴오닝성 단둥을 방문해 북중 간 혈맹관계를 재확인하고 친선 계승 의지를 밝혔다고 조선중앙통신이 25일 보도했다. 2026.10.25 [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution] 연합뉴스 김정은 북한 국무위원장이 지난 24일 중국의 6?25전쟁 참전 기념일을 앞두고 랴오닝성 단둥을 방문해 북중 간 혈맹관계를 재확인하고 친선 계승 의지를 밝혔다고 조선중앙통신이 25일 보도했다. 2026.10.25 평양 조선중앙통신 연합뉴스오장환 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지