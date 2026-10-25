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[포토] ‘사망설’ 김정은 깜짝 방중

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수정 2026-10-25 11:05
입력 2026-10-25 11:05
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김정은 북한 국무위원장이 지난 24일 중국의 6?25전쟁 참전 기념일을 앞두고 랴오닝성 단둥을 방문해 북중 간 혈맹관계를 재확인하고 친선 계승 의지를 밝혔다고 조선중앙통신이 25일 보도했다. 2026.10.25 평양 조선중앙통신 연합뉴스

오장환 기자
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