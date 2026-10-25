법무부 장관에 ‘검찰 출신 호남 초선’ 박균택·양부남 압축… 李대통령 막판 고심

세줄 요약 법무부 장관 후보 박균택·양부남 압축

두 사람 모두 검찰 출신 친명계 호남 초선

공석 장기화 속 이 대통령 막판 고심

이미지 확대 더불어민주당 박균택(왼쪽)·양부남 의원. 뉴시스 자료사진

이미지 확대 이재명 대통령이 23일 청와대 영빈관에서 열린 규제합리화위원회 제2차 전체회의에서 발언하고 있다. 2026.10.23 뉴시스

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두 달째 공석인 법무부 장관 후보자로 더불어민주당 박균택 의원과 양부남 의원 등 두 명의 검찰 출신 의원을 청와대가 검토 중인 것으로 전해졌다.청와대 관계자는 25일 “이재명 대통령이 장고를 거친 끝에 박 의원과 양 의원을 놓고 막판 고심 중”이라며 “조만간 인선이 이뤄질 것으로 안다”고 연합뉴스에 말했다.청와대는 지난 8·30 개각 당시 지명됐던 김승원 전 후보자가 신약 임상시험 승인 청탁 의혹 등으로 지난달 19일 사퇴한 이후 후보군을 원점에서 다시 물색해왔다.김 전 후보자의 낙마 과정에서 큰 파장이 있었던 만큼 이 대통령은 마지막까지 여론의 추이를 신중하게 살피는 모습이다.후보군으로 압축된 두 의원은 모두 고검장 출신의 친명(친이재명)계 호남 초선 의원이다.두 의원 모두 이 대통령 관련 사건에서 변호인으로 활동했으며, 당대표 시절 영입돼 특보와 법률위원장으로 활동한 최측근 인사로 꼽힌다.우선 박 의원은 광주 대동고·서울대 법대·사법연수원 21기 출신으로, 광주고검장을 지냈다. 문재인 정부 시절 초대 법무부 검찰국장으로서 당시 검찰개혁 실무를 총괄했다.이 대통령의 당대표 시절이던 2022년 당대표 법률특보를 맡아 백현동, 성남FC, 대북송금 사건에서 이 대통령 측 변호인으로 활동했다.현 정부 검찰개혁 과제와 관련해선 예외·조건적 보완수사권을 허용할 필요가 있다는 온건한 입장을 밝힌 바 있지만, 이 대통령 사건의 공소 취소 문제에 대해선 관련 모임의 다른 의원들과 함께 공소 취소론을 주장했다.양 의원은 담양 공고·전남대 법대·사법연수원 22기 출신으로, 부산고검장까지 지냈다.검찰에선 대구 지하철 방화 사건, 한나라당 불법 대선자금 의혹, 강원랜드 채용 비리 등의 굵직한 사건과 다수의 공무원 비리 범죄 등을 수사했다. 문재인 정부 시절 검찰총장 후보군으로도 거론됐다.양 의원은 이 대통령이 당대표일 때인 2022년 판사 출신인 김 전 후보자와 함께 당 법률위원장에 공동 선임돼 1년 반가량 이 대통령 사법리스크에 대한 당 차원의 대응을 총괄 관리했다.김민석 대표 체제 출범 후부터는 당 법률위원장을 맡고 있다.법무부 장관 공석 상황은 현 정부 초대 장관이었던 정성호 의원이 이임한 지난 8월 26일부터는 60일째 이어지고 있다.이 대통령이 두 사람을 유력하게 검토하고 나선 것은 지난 2일 공소청이 출범한 상황에서 법무부 장관을 더 이상 비워둘 수 없다는 판단이 작용한 것으로 풀이된다.다만 이 대통령의 변호인이자 검찰 출신 두 의원이 물망에 오르면서 야권의 ‘공소취소’ 의혹 공세와 여권 내부 반발 가능성도 제기된다.이정수 기자