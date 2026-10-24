“김정은, ‘中 서열 2위’ 리창 총리 만난 것 확인…오늘 귀국 유력”

北김정은, 1년여 만에 중국 방문
與윤건영 “매우 짧은 방문 될 것”
중국을 1년여 만에 방문한 김정은 북한 국무위원장이 24일 중국 공산당 서열 2위인 리창 중국 국무원 총리를 만난 것으로 전해졌다.
국회 정보위원회 여당 간사 윤건영 더불어민주당 의원은 이날 “김 위원장이 리 총리를 만난 것이 확인되고 있다고 한다”고 전했다.
통일부에 따르면 김 위원장은 이날 신압록강대교를 통해 중국 랴오닝성 단둥에 도착했다. 김 위원장의 방중은 지난해 9월 중국 전승절 80주년 열병식 참석차 베이징을 찾은 이후 1년 1개월 만이다.
김 위원장의 방중은 ‘당일치기’일 가능성이 높은 것으로 알려졌다. 윤 의원은 “김 위원장의 귀국은 오늘이 거의 확정인 것 같다”고 연합뉴스에 말했다.
김 위원장의 방중 목적 및 의미와 관련해서는 “북미 정상회담에 대한 긍정적인 시그널과 함께 신압록강대교 개통 등 조·중 관계에서 이벤트라는 두 가지 목적이 있다고 추정된다”고 했다.
윤 의원은 26일부터 열리는 중국의 제20기 중앙위원회 제5차 전체회의(20기 5중전회) 일정을 거론하며 “중국의 ‘5중 전회’가 있는 데다 대교 개통 이벤트의 경우 오래 있을 이유가 없다”면서 “이번 방문은 매우 짧은 방문이 될 것”이라고 전했다.
김 위원장은 시진핑 중국 국가주석과는 별도로 회동이 없을 가능성이 높은 것으로 전해졌다.
한편 국가정보원은 전날 국회 정보위를 찾아 정보위원장 및 여야 정보위 간사 등에 김 위원장의 이날 방중 가능성에 대해 보고한 것으로 알려졌다.
윤예림 기자
세줄 요약
- 김정은, 1년여 만에 중국 방문 확인
- 리창 총리 면담 전해지며 당일 귀국 관측
- 북미 신호·대교 개통 목적 해석
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지