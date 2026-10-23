장동혁 “李 ‘범정부 액션플랜’ 아닌 ‘범대행 액션플랜”

경찰청장·법무부 장관 등 공석 지적

“초안전 아닌 초위험 사회 가는 중”

이미지 확대 국민의힘 장동혁 대표가 22일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스

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장동혁 국민의힘 대표가 23일 이재명 대통령의 강력범죄 대응 회의를 겨냥해 “범정부 ‘액션플랜’(실행계획)이 아니라 범대행 액션플랜”이라며 “안전 사회를 만들 진짜 액션플랜은 이 대통령 하야”라고 주장했다.장 대표는 이날 페이스북에 이 대통령이 ‘초안전 사회를 위한 범정부 액션플랜’을 내놓은 데 대해 “말은 참 잘 갖다 붙인다”며 이같이 밝혔다.장 대표는 “치안의 핵심인 경찰청장은 2년 가까이 공석이고, 법무부 장관도 김승원이 물러난 후 후임자를 찾지 못하고 있다”며 “중대범죄수사청장만 간신히 임명해 놓고 공소청장도 공석”이라고 지적했다. 그러면서 “이런 판에 누가 치안을 책임진단 말인가”라며 “초안전 사회는커녕 초위험 사회로 가고 있다”고 비판했다.이 대통령이 강력범죄 대응을 위해 ‘전쟁을 선포한다는 각오’로 임하라고 주문한 데 대해서도 “본인은 칼부림 난동이 벌어져도 ‘부캉이’ 구경 가면서, 그게 전쟁을 각오하는 자세인가”라고 반문했다. 이어 “전쟁의 성패는 지휘관의 각오와 역량에 달려 있다”며 “이 대통령이 그 자리에 있는 한 대한민국은 더 위험해질 뿐”이라고 주장했다.곽진웅 기자