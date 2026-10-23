김정관 “CPTPP 꼭 가입… 李대통령도 같은 생각”

김 장관 ‘주 52시간제 예외’ 재강조

이미지 확대 김정관 산업통상부 장관이 22일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회에서 열린 2026년도 종합 국정감사에서 위원 질문에 답하고 있다. 2026.10.22

연합뉴스

2026-10-23 5면

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김정관 산업통상부 장관이 농어민의 반발로 연내 추진이 보류된 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입을 “꼭 추진하겠다”며 이재명 대통령의 생각도 자신과 같다는 취지로 말했다.김 장관은 22일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 종합감사에서 “통상 주무장관으로서 CPTPP에 꼭 가입되도록 하겠다”고 밝혔다. 윤한홍 국민의힘 의원이 “영국은 가입 신청 후 발효까지 4년이 걸렸다. 연내 가입 신청을 안 한다면 이재명 정부에선 안 하겠다는 이야기”라고 지적하자 김 장관은 “저희 입장과 이재명 대통령의 입장이 큰 틀에서 같다. 대통령도 CPTPP에 가입해야 한다는 의지는 분명히 있다”고 답했다. 이어 “(연내 신청 보류는) 농림어업계와의 소통을 조금 더 충실하게 해 가자는 취지”라며 “저는 마음이 초조하다. 올해 남은 기간 총력을 다해 우리 농민, 어민들과 마음을 터놓고 한 번 이야기해서 설득해 보겠다”고 강조했다.CPTPP는 일본·호주·캐나다·멕시코 등 아시아·태평양 지역의 11개국이 참여하는 다자 자유무역협정(FTA)이다. 정부는 CPTPP 가입으로 10년 후 한국의 실질 국내총생산(GDP)이 0.38% 포인트 높아지고, 제조업 생산 파급 효과가 향후 15년간 연평균 최대 6조 7000억원 증가할 것으로 보고 있다. 하지만 농림수산업계는 향후 15년간 농어업 생산이 연평균 8500억원 감소할 것이라며 강력히 반대하고 있고, 이 대통령은 이런 농어민의 반발을 의식해 “CPTPP 가입을 연내 신청하지 않도록 하라”고 직접 지시했다.김 장관은 호남권 반도체 클러스터 조성을 뒷받침할 메가특구법(초광역특구법)에 대해 “주 52시간제 예외 조항을 반드시 포함해 연내 입법해야 한다”고 강조했다. 그는 “고용노동부는 사회적 논의를 거치자는 판단인 것 같다”면서 “저희는 메가특구법에 노동 관련 예외 조항이 반드시 포함돼 갔으면 하는 바람”이라고 말했다. 최근 더불어민주당이 고소득·연구직 노동자에 대한 주 52시간제 특례 규정을 포함한 법안과 포함하지 않은 법안을 모두 발의한 상황에서 ‘미포함’을 원하는 노동부와 달리 산업부는 계속 ‘포함’을 택하겠다는 뜻을 밝히며 정부 내 이견이 여전함을 드러낸 것이다.세종 강주리 기자