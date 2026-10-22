정치 [포토] 초등학교 운동회에 깜짝 방문한 李 대통령 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/10/22/20261022800002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-10-22 14:30 입력 2026-10-22 14:22 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 6 이미지 확대 이재명 대통령이 22일 전북 익산 왕궁초등학교에서 열린 가을 체육한마당에서 학생들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.10.22 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령이 22일 전북 익산 왕궁초등학교에서 열린 가을 체육한마당에서 인사말을 하고 있다. 2026.10.22 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령이 22일 전북 익산 왕궁초등학교에서 열린 가을 체육한마당에서 학생들과 볼풀공 채우기를 하고 있다. 2026.10.22 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령이 22일 전북 익산 왕궁초등학교에서 열린 가을 체육한마당에서 학생들과 짐볼 이동하기를 하고 있다. 2026.10.22 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령이 22일 전북 익산 왕궁초등학교에서 열린 가을 체육한마당에서 학생들과 인사하고 있다. 2026.10.22 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령이 22일 전북 익산 왕궁초등학교에서 열린 가을 체육한마당에서 학생들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.10.22 연합뉴스 이재명 대통령이 22일 전북 익산 왕궁초등학교에서 열린 가을 체육한마당에서 학생들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.10.22 연합뉴스오장환 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지