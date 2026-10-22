오세훈 “가장 중요한 것, 생명 지키는 일…소방대원 희생 늘 걱정”

복합재난 대응체계 점검 현장

이미지 확대 오세훈 서울시장이 22일 서울 양천구 목동종합운동장에서 열린 ‘2026 서울시 재난대응 안전한국훈련’에서 현장을 점검한 뒤 발언하고 있다.

뉴시스

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서울시는 22일 양천구 목동종합운동장에서 복합재난에 대비하기 위한 ‘2026년 서울시 재난대응 안전한국훈련’을 했다. 이번 훈련은 지진에 따른 지반 침하를 시작으로 구조물 붕괴, 전기차 화재 등 여러 재난이 연쇄적으로 발생하는 상황을 가정해 통합 대응 체계를 점검하기 위해 마련됐다.오세훈 서울시장은 현장에서 상황 판단 회의를 열고 5개 훈련 구역을 돌며 기관별 대응 상황과 첨단 구조 장비 활용 현황을 점검했다. 오 시장은 “사고가 나면 경찰과 소방, 자치구의 모든 관계 기관이 신속하게 유기적으로 협조하는 것이 매우 중요하다”며 “가장 중요한 것은 생명을 지키는 일”이라고 강조했다. 이어 “소방대원들의 희생이 늘 걱정”이라며 “대원들의 정말 큰 희생이 시민들에게 알려지고 결코 가벼이 볼 수 없다는 것도 잘 알려지면 좋겠다”고 덧붙였다.훈련은 서소문고가 철거 현장 사고, 강동구 명일동 지반 침하, 은평구 차고지 전기버스 화재, 중구 소공동 게스트하우스 화재 등 5개 재난 사례를 반영한 실전형 훈련으로 준비됐다. 훈련에는 시와 양천구, 소방·경찰·군 등 21개 기관 725명이 참여했다. 이들은 ▲지반 침하 ▲전기차 화재 ▲외국인 다수 사상자 ▲구조물 붕괴 ▲도시 기반 시설 파손 등 5개 훈련 구역을 마련해 상황별 대응 훈련을 했다.오 시장은 로프를 이용한 하이라인 구조 기법을 시연했다. 하이라인은 두 지점 사이에 고강도 로프를 수평으로 연결해 사람이나 장비를 안전하게 옮기는 기술이다. 화재를 재연한 상황에서 구조된 외국인 환자에게는 “많이 다치신 것 같은데 안심하세요. 저희가 잘 처리하도록 하겠습니다”고 말했다.송현주 기자