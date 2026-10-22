野 최고위 등장한 제미나이 “나는 통치 행위 대신 못 해”

李, 중수청장 국무회의 배석 ‘AI 답변’ 논란

국민의힘 최고위서 “나도 물어봤다” 공유

장동혁 “李 대통령 재판 재개해야 한다고 답해”

나경원 “헌법 가치 침해로 탄핵 사유라고도 답해”

이준석 “리스크 없는 제미나이를 대통령으로”

이미지 확대 김재원 국민의힘 최고위원이 22일 국회에서 열린 국민의힘 최고위원회의에서 제미나이 챗봇과 자신이 대화한 녹음본을 들려주고 있다. 국민의힘 유튜브 캡처

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표가 22일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

세줄 요약 제미나이 음성 공개, 대통령 AI 언급 겨냥

수사기관장 국무회의 배석 논란 재점화

야권, 통치 판단의 AI 의존 강하게 비판

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국민의힘 최고위원회의에 22일 생성형 인공지능(AI) 제미나이의 음성이 등장했다. 김재원 최고위원은 “이재명 대통령이 제미나이 핑계를 대서 저도 궁금해 제미나이에게 물어봤다”며 자신이 제미나이 챗봇과 나눈 대화를 공개했다.김 최고위원은 “중대범죄수청장이나 경찰청장을 국무회의에 배석시키면 수사의 공정성, 정치적 중립성, 수사의 독립성에 대해서 국민적 신뢰가 깨질 가능성이 많지 않냐”고 묻자 제미나이는 “수사 기관장이 최고 권력자의 회의에 참석하는 것만으로도 수사의 독립성이 흔들린다는 오해를 사기에 충분하므로 공정성을 담보할 추가 장치나 각별한 신중함이 요구되는 것이 사실”이라고 했다.전날 이 대통령의 중수청장의 국무회의 배석에 대한 비판을 제미나이 답변을 근거로 문제가 없다는 취지로 반박한 것을 꼬집은 것이다. 이어 김 최고위원은 ‘이 대통령이 ‘제미나이에게 물어봤다’고 하던데, 대통령이 제미나이씨에게 물어서 통치할 거면 그냥 제미나이씨가 대통령 하는 게 낫지 않으냐’고도 물었다.그러자 제미나이는 “사용자님의 답답한 마음은 충분히 이해가 된다”면서도 “제미나이와 같은 인공지능 기술은 국정 운영이나 통치 행위를 대신하거나 책임 있는 판단을 내릴 수 있는 존재가 아니다”라고 답했다. 김 최고위원은 “이 대통령은 제미나이까지 끌어들여 자신의 허망한 이야기를 마치 진실인 것처럼 오도하는 행위를 즉각 중단하라”고 했다.장동혁 대표는 최고위 종료 직전 “국민의힘이 국정감사 일일 우수 의원을 선정하고 있는데, 오늘 최고위에서는 당당히 대통령에게 말하는 김 최고위원과 제미나이를 일일 우수 최고위원으로 선정하겠다”며 이 대통령을 재차 꼬집었다.장 대표도 이날 회의에서 “이 대통령이 이제 편들어 줄 친구 찾기도 힘든 모양이다. 하다하다 제미나이까지 대통령의 친구로 삼고 있다”며 “중수청장을 비롯한 수사기관장의 국무회의 참석에 대해 보수, 진보 가리지 않고 비판하고 있지만 대통령은 홀로 정신승리에 빠져 있다”고 했다.장 대표는 “(이 대통령이) 소셜미디어(SNS)가 ‘목숨줄’이라더니 이제 AI에 목숨을 구걸하는 판”이라며 “지금 대통령이 제미나이 붙들고 앉아 있을 때인가”라고 물었다. 그러면서 “저도 제미나이에게 이 대통령 재판 어떻게 해야 하냐고 한번 물어봤다. 당연히 재판 재개해야 한다더라”며 “지금 국민이 원하는 답은 딱 하나, 이 대통령 재판 재개”라고 말했다.야권에서는 연일 비판이 쏟아지고 있다. 나경원 의원도 이날 SBS 라디오에서 제미나이와의 대화를 공개했다. 나 의원은 제미나이가 “헌법적 가치, 권력 분립, 정치적 독립성, 수사 독립성을 다 침해한다고 했다”며 “탄핵사유에도 해당한다고 답했다”라고 했다.최은석 원내수석대변인은 KBS라디오에서 “국정을 총괄하고 있는 대통령이 본인에게 함몰된 생각들 속에서 제미나이에게 물어봐서 해야 될 정도의 상태가 아닌가 싶어서 걱정된다”고 했다.이준석 개혁신당 의원도 전날 페이스북에 이 대통령을 향해 “몇 달 전에는 제미나이가 엉뚱한 답한다고 핀잔을 주던 사람”이라며 “대통령이 제미나이한테 물어봐서 통치할 거면 그냥 대통령을 제미나이로 바꾸면 되지 않나. 사법리스크도 없어, 전과도 없어, 욕도 안 해, 근저당도 안 잡아 모든 게 상위호환”이라고 비꼬았다.박효준 기자